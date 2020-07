Gli spoiler spagnoli delle nuove puntate della soap opera iberica, svelano che Cinta Dominguez scoprirà di essere finita nelle mani di un impostore grazie all'aiuto di Emilio Pasamar. Ebbene sì, la figlia di Bellita capirà che il suo nuovo pretendente Rafael Bonaque non è un imprenditore, ma un umile chitarrista.

Una vita: Rafael nutre un interesse per Cinta

Le anticipazioni di Acacias 38, questo il titolo originale dello sceneggiato di Aurora Guerra, raccontano che Emilio deciderà di lasciare Cinta su ordine di mamma Felicia. La ragazza, a questo punto, non esiterà a raccontare a Bellita che la sua storia d'amore è terminata in quanto la futura suocera non voleva imparentarsi con una famiglia di cantanti.

Per questo motivo, la Del Campo inizierà una guerra con la proprietaria del Nuovo Secolo XX, organizzando gare da ballo in casa sua grazie alla notorietà acquisita con la Dama del Mistero. In una di questa feste, si presenterà Rafael, il quale si dichiarerà essere il proprietario di una fabbrica tessile lontana da Madrid. A tal proposito, Bonaque dimostrerà di nutrire un certo interesse per la Dominguez, già conosciuta durante le feste danzanti al ristorante dei Pasamar. Durante un incontro, l'uomo le dirà di aver sempre sospettato che fosse lei la cantante, che si esibiva al caffè del Duende.

I sospetti di Emilio

Nel corso delle nuove puntate di Una vita, Emilio inizierà a nutrire dei sospetti sulla vera identità di Rafael, visto che aveva scambiato una stoffa di pregio per una di poco valore.

Per questo motivo, il giovane crederà che non sia davvero il manager di un'industria tessile. Non contento, il fratello di Camino comincerà a fare delle indagini, arrivando addirittura a contattare la fantomatica azienda. In questa circostanza, il Pasamar scoprirà che il vero Bonaque è un uomo maturo, attualmente impossibilitato a viaggiare per colpa di una malattia.

Il figlio di Felicia, a questo punto, correrà ad informare Cinta della scoperta, la quale però apparirà insensibile alle sue parole. Anzi, la Dominguez lo pregherà di non ficcare più il naso nei suoi affari.

La Dominguez scopre che Bonaque è Lo Spiantato

Ma Emilio non ascolterà la richiesta di Cinta, tanto da fare di testa sua in quanto è certo che Rafael sia un impostore.

Alla fine, i sospetti del ragazzo risulteranno più che fondati. Il Pasamar, infatti, troverà una foto del vero Bonaque su di un giornale, se la Dominguez non scegliesse di affrontare la questione a modo suo. Durante un confronto, Rafael ammetterà di non essere un imprenditore tessile, ma un chitarrista senza lavoro conosciuto con il nome Lo Spiantato. Poi, le dirà di essere rimasto folgorato dal suo fascino durante la sua esibizione al caffè del Duende. Di conseguenza, aveva deciso di mentire ed indebitarsi pur di far breccia nel suo cuore. Nonostante le scuse, Cinta non riuscirà a perdonare il suo nuovo pretendente, il quale però non si darà per vinto.