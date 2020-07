Jessica Mazzoli ha messo in vendita all'asta la prima lettera d'amore che Morgan le ha scritto ai tempi di XFactor, quando lui era un giudice all'interno della trasmissione e Jessica una concorrente. La storia d'amore fra l'ex leader dei Bluvertigo e la Mazzoli era diventata importante e la coppia aveva avuto una bambina. Dopo essere finiti al centro dei Gossip per il loro amore nato sotto ai riflettori, i cantanti si erano lasciati poco tempo dopo la nascita della piccola Lara. Nella giornata di martedì 21 luglio, Jessica ha messo in vendita una lettera che le aveva scritto Marco Castoldi.

Jessica Mazzoli decide di vendere una lettera di Morgan

Jessica Mazzoli ha pubblicato alcune foto sulle sue storie Instagram, corredate da una didascalia, per spiegare ai suoi follower di avere deciso di mettere in vendita la prima lettera d'amore che Morgan le aveva scritto durante la sua partecipazione a XFactor: ''Primissima lettera d'amore che mi scrisse Morgan durante XFactor. Ovviamente è in vendita all'asta: per info contattatemi in direct''. Dopo essere stata menzionata dall'influencer Deianira nelle sue storie, Jessica ha pubblicato un messaggio provocatorio nei confronti dell'ex isolana: ''Se mi offrite 5 euro vi faccio avere la lettera d'amore al volo! Pagando io le spese di spedizione.

Attendo il primo offerente! Il ricavato verrà adibito per acquistare follower a Deianira Marzano''.

Morgan ha scritto parole d'amore a Jessica Mazzoli: 'Ti sogno'

Attraverso la fotografia pubblicata nelle storie social di Jessica Mazzoli si riescono a leggere alcune frasi che Morgan le aveva scritto durante la loro partecipazione a XFactor: ''Io ti penso, ti sogno.

Ti vorrei sempre parlare e questo non mi è possibile per delle stupide regole. Quando ti ho vista piangere volevo consolarti... cercare di risollevarti da quel dispiacere''. La lettera di Marco Castoldi è proseguita poi, terminando con un desiderio del cantante, di poter scrivere delle canzoni per Jessica: ''Voglio scrivere per te''.

Le offerte a Jessica Mazzoli per la lettera di Morgan

Jessica Mazzoli ha spiegato ai suoi follower di contattarla in privato per fare delle offerte per aggiudicarsi all'asta il manoscritto di Morgan. L'ex compagna di Marco Castoldi ha pubblicato lo screenshoot di una sua fan che le ha scritto un messaggio proponendole un prezzo: ''Ti offro 600 euro''. Non sono mancate quindi persone disposte a sborsare centinaia di euro, pur di accaparrarsi uno scritto dell'ex leader dei Bluvertigo. Al momento, Jessica non ha ancora dichiarato chiusa l'asta. Morgan, nel frattempo, non ha commentato la vicenda.