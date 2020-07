Le anticipazioni americane di Beautiful preannunciano alcune novità che riguarderanno il cast e gli intrecci amorosi dei personaggi. Tanner Novlan è entrato nella squadra della soap, per interpretare John 'Finn' Finnegan e, secondo la testata Tv Line, interpreterà il ruolo di un medico che sarà il nuovo amore di Steffy Forrester.

Spoiler americani Beautiful: il nuovo amore di Steffy sarà Finn

Dagli spoiler americani di Beautiful sembrerebbe che, fra un po' di tempo, in Italia, vedremo la fine del triangolo amoroso fra Liam, Steffy ed Hope. Lo Spencer e la Logan, secondo quanto dichiarato in una recente intervista da Brad Bell, sceneggiatore della soap opera, vivranno un periodo felice e sereno, dopo essersi nuovamente ritrovati ed aver celebrato le nozze grazie all'aiuto del piccolo Douglas.

Secondo Tv Line, il dottor John Finnegan arriverà a Los Angeles per conquistare il cuore della figlia di Ridge.

Anticipazioni Beautiful Tanner Novlan interpreterà Finn

Tanner Novlan è un attore nato nel 1985, conosciuto negli Stati Uniti per aver interpretato diversi spot pubblicitari. In qualche modo, Tanner è legato alla soap Bold and Beautiful, in quanto nella vita reale è sposato con Kayla Ewell, attrice che ha già preso parte anni fa nel cast di Beautiful, partecipando come attrice in 132 episodi girati fra il 2004 e il 2005. Al momento non sono ancora trapelati altri indizi sulla storia fra Steffy e Finn e se possa portare gioia nel cuore della Forrester o se la coppia vivrà una relazione tormentata.

Zende Forrester tornerà a Beautiful

Dagli spoiler americani di Beautiful apprendiamo che ci sarà il ritorno di un membro della famiglia Forrester: Zende. Il personaggio della soap, figlio di Tony e Kristen Dominguez era interpretato in precedenza da Rome Flynn. Nelle nuove puntate il ruolo di Zende verrà ricoperto da Delon De Metz.

L'attore ha recitato all'interno di alcune serie tv, fra cui NCIS e Castle. Il giovane Forrester lavorava inizialmente all'interno dell'azienda di famiglia come fotografo, ma il suo sogno nel cassetto era di diventare stilista come alcuni suoi parenti. La sua uscita dal cast era stata giustificata dal suo trasferimento a Parigi, per realizzare il suo progetto di affermarsi nel mondo della moda all International.

Zende era sposato con Nicole Avant, sorella di Maya e i coniugi si erano trasferiti insieme in Francia. I coniugi erano stati raggiunti dalla sorellastra di Nicole, Sasha, che aveva avuto un flirt con il Forrester. Dopo l'uscita dal cast degli attori, non ci sono state più notizie sui loro personaggi e, al momento, non si sa se Zende tornerà a Los Angeles da single o sposato.