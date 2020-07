Non smette di far parlare la frequentazione di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli: la grande differenza d'età tra la dama del trono over di Uomini e donne e il giovane ufficiale di Marina è stato sempre un punto critico della questione. Adesso, che pare che i due siano in crisi, secondo le ultime dichiarazioni del giovane Sirius, a intervenire è stato Giorgio Manetti, che con la torinese ha avuto una chiacchierata relazione proprio all'interno del dating show. L'ex cavaliere fiorentino è stato intervistato durante il programma radiofonico di RTL 102.5 Viaradio Autostrade per l’Italia. In tale occasione, Giorgio non ha mancato di esprimere il suo giudizio critico sulla coppia.

La critica di Giorgio alla sua ex Gemma

'Avevano la possibilità di smentire tutti noi scettici. Non è successo', ha dichiarato Giorgio ai microfoni di Francesco Fredella parlando di Gemma e Nicola. Il fiorentino, che sta vivendo ormai da due anni una felice storia d'amore con Caterina, non ha mai smesso di seguire le vicende del trono over di Uomini e Donne, soprattutto quelle che riguardano la sua ex fiamma. Manetti non ha mai nascosto la sua titubanza nei riguardi di una frequentazione che secondo lui non aveva nessun futuro. Adesso Sirius ha confermato di non vedere la Galgani da molto tempo e ciò è stata per il 'Gabbiano', la conferma che tra i due non è scoccata nessuna scintilla.

'Probabilmente era tutto un gioco', ha poi continuato Giorgio che ha voluto rimarcare il fatto che Gemma dopo tanti anni non ha ancora trovato l'amore che cerca da ormai più di 10 anni in tv.

Dopo aver invitato Nicola a tornare a fare il marinaio, sempre con un tono molto ironico, l'ex cavaliere ha voluto precisare che l'amore è un sentimento serio che non deve essere preso sottogamba.

Cosa è successo tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli?

Mentre resta ancora tutto da chiarire il rapporto tra Gemma e Nicola, più di 44 anni di età di differenza, Giorgio pare avere le idee chiare sulla poca credibilità dei due protagonisti del trono over.

La verità verrà a galla, molto probabilmente, quando riprenderanno le registrazioni del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Per il memento, i fan della Galgani e di Sirius dovranno attenersi a quello che i due diranno sui social o nelle interviste del magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Sta di fatto che, nonostante il programma sia in vacanza, si continua sempre a parlare delle vicende che interessano dame e cavalieri. Neanche Giorgio Manetti è rimasto in silenzio: sebbene Gemma faccia parte del suo passato, il Gabbiano non si rifiuta mai di rispondere alle domande che riguardano la sua ex.