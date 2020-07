Anna Boschetti, la 37enne fidanzata di Andrea Battistelli, sta facendo discutere in questa edizione di Temptation Island in merito alla strategia che ha messo in atto per convincere il fidanzato a sposarla e a darle un figlio. A commentare il percorso di Anna e Andrea è intervenuto Massimo Colantoni, ex concorrente del Reality Show che, su Fanpage, ha criticato Boschetti, ritenendo che le sue dichiarazioni siano state delle "cattiverie gratuite" nei confronti del partner.

Massimo Colantoni critica l'atteggiamento di Anna Boschetti a Temptation Island

Anna Boschetti a Temptation Island starebbe cercando di manipolare il single Carlo per far ingelosire Andrea Battistelli.

Con questa tattica, la parrucchiera romana vorrebbe spingere il fidanzato a unirsi in matrimonio e ad avere un figlio con lei in tempi brevi.

Sembra, però, che la strategia non stia funzionando, anche perché la produzione ha informato il diretto interessato delle intenzioni di Anna. Tra le altre cose, anche i compagni di avventura di Andrea, in primis Lorenzo Amoruso, stanno cercando di fargli aprire gli occhi sulla fidanzata che, dalle immagini sino ad ora trasmesse, sembra più interessata a sistemarsi economicamente piuttosto che a parlare di amore.

Colantoni (ex Temptation Island): 'Quelle di Anna sono cattiverie'

Il comportamento di Anna non sta piacendo al pubblico di Temptation Island, che sui social network sta manifestando il proprio disappunto nei confronti della fidanzata di Andrea.

In molti, infatti, l'hanno definita come una delle concorrenti peggiori nella storia del docu-reality di Canale 5.

Massimo Colantoni, ex concorrente del programma, in un'intervista rilasciata a Fanpage non ha lesinato critiche all'indirizzo di Boschetti. A suo parere: "Quelle di Anna sono cattiverie gratuite".

Il riferimento è al piano attuato dalla parrucchiera capitolina per far ingelosire Andrea, ma anche ai commenti sulla situazione economica del giovane fidanzato, messo più volte in cattiva luce di fronte alle altre concorrenti.

Massimo Colantoni: 'Spero che Andrea trovi una ragazza più giovane'

Per quanto riguarda Andrea, invece, Massimo si augura che possa trovare una compagna di vita più giovane e più adatta alla sua età.

Tra Anna e Andrea, infatti, ci sono dieci anni di differenza, e questa situazione sembra distanziarli in merito alle rispettive esigenze.

Colantoni si è espresso anche su Pietro Delle Piane, commentando il presunto bacio che si sarebbe scambiato di nascosto dalle telecamere con la tentatrice Beatrice. Massimo, in riferimento ad alcune confessioni scottanti fatte dal compagno di Antonella Elia in presenza di microfoni e telecamere, ha detto: "Non so cosa sia accaduto a Pietro".