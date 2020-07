Svolta nelle trame di Daydreamer - Le ali del sogno con protagonista Can Yaman. Le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 ad agosto vedranno emergere il triste passato dei fratelli Divit. Tutto inizierà quando arriverà Huma, la madre di Can ed Emre che, finalmente, spiegherà i motivi che li hanno costretti a crescere separati, senza mai sapere l'uno dell'altro.

Le anticipazioni di Daydreamer rivelano anche che, dopo il romantico bacio tra Can e Sanem, Aylin metterà in bilico il loro rapporto da favola. La donna, perfida e gelosa, avrà intenzione di dire al fotografo del patto stretto con Emre e Sanem.

I guai per l'aspirante scrittrice non sono finiti, visto che nel quartiere cominceranno a girare dei pettegolezzi sul suo conto. Can la lascerà?

Daydreamer puntate agosto su Canale 5

Negli episodi che andranno in onda ad agosto, Can verrà a sapere tutta la verità su Sanem ed Emre partendo da un semplice indizio. Il fotografo vedrà nella borsetta di Aylin il medesimo anello di fidanzamento della sua amata. Sanem, non avendo altra scelta, preferirà raccontare tutto a Can, sperando di essere perdonata.

Stando alle anticipazioni turche di Daydreamer, Sanem dovrà fare i conti anche con i pettegolezzi che inizieranno a girare sul suo conto. Non sarà facile convincere i genitori che la scelta di seguire la propria strada è stata una buona idea.

Emre fa da Cupido a Can e Sanem

Nelle prossime puntate di Daydreamer, Can dovrà prendere una decisione difficile dopo che l'azienda di famiglia cadrà in bancarotta. Divit sarà costretto ad accettare la collaborazione con Fabri che, affascinato da Sanem, non perderà tempo per avvicinarsi a lei.

Inaspettatamente, sarà Emre a fare da Cupido.

Pentito dei suoi errori, proverà in tutti i modi a far tornare la pace tra il fratello e la bella Sanem che, delusa dalla poca fiducia di Divit, finirà per allontanarsi nuovamente da lui.

L'arrivo di Huma nei prossimi episodi di Daydreamer

Can ed Emre sono uno la nemesi dell'altro. Manca poco prima che il fotografo scopra che cosa è stato capace di fare il fratello e solo allora capirà quanto odio cova nei suoi confronti.

A dare una svolta alle trame di Daydreamer ci penserà Huma, la loro madre.

Nelle prime puntate della soap opera turca, il padre di Can è partito per una crociera affidandogli le redini dell'azienda, ma non ha fatto menzione della moglie. Nel corso delle puntate, si è poi scoperto che Can ed Emre sono cresciuti separati sin da piccoli, ma senza spiegarne le circostanze. Come confermano le anticipazioni di Daydreamer delle puntate di agosto, a fare luce sulla triste infanzia di Can ed Emre ci penserà la loro mamma Huma, una new entry con una vita difficile alle spalle e tante verità da portare a galla.