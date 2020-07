Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sono da qualche settimana al centro dei Gossip per via di un loro ipotetico flirt che, a quanto riportato da Dagospia, sarebbe stato la causa della fine della relazione fra il ballerino e Belen Rodriguez. Il settimanale Chi, in edicola da mercoledì 22 luglio, ha ripercorso la conoscenza fra Stefano e Alessia, partendo dal 2017. La Marcuzzi è rimasta affascinata dalla bellezza del ballerino e lo ha voluto come inviato all'Isola dei Famosi.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi si sono conosciuti nel 2017

Mercoledì 13 dicembre 2017, sul magazine Chi, era stato pubblicato un servizio corredato dalle prime foto di Alessia Marcuzzi con Stefano De Martino.

Il settimanale, diretto da Alfonso Signorini, ha ripercorso nel dettaglio il rapporto fra i due conduttori, partendo dal primo incontro che i due hanno avuto insieme al manager Lucio Presta, in un ristorante romano. L'ex ballerino di Amici aveva lasciato la trasmissione di Maria De Filippi a causa di divergenze con il coreografo Peparini ed era stanco di dividere la conduzione del day time con Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro. Alessia Marcuzzi l'aveva personalmente scelto come inviato dell'Isola dei Famosi e, fuori dal ristorante dove si erano conosciuti con il manager di Stefano, hanno sorriso ai fotografi che li immortalavano sorridenti. Secondo quanto riportato su Chi, il ballerino era incerto se accettare o meno la proposta di passare in Rai e stare lontano da suo figlio per un lungo periodo, ma sembrerebbe essere stata la sua compagna Belen a convincerlo ad affrontare la nuova sfida professionale.

La Marcuzzi sul set con Stefano De Martino: 'Che bonazzo'

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, prima di iniziare il reality show, hanno posato per un servizio fotografico. Dalle indiscrezioni riportate su Chi, sembrerebbe che l'atmosfera prima di iniziare a scattare le foto, era fredda, mentre poco dopo i due erano iniziati ad essere complici.

Sul set non erano presenti i naufraghi ma solo la conduttrice e l'inviato. Dietro le quinte, la Marcuzzi ha sussurrato: ''Stefano è davvero un bonazzo'' ed insieme al suo staff ha deciso di fare una copertina dove il ballerino doveva mostrare la sua fisicità a petto nudo. Dalla descrizione della giornata sul set fotografico, è emerso che fra Stefano e Alessia c'era molta complicità: sorrisini, risate e battute.

Alessia aveva scelto Stefano De Martino perché affascinante

Alessia Marcuzzi aveva scelto di avere come inviato nella sua trasmissione De Martino: ''Ho scelto Stefano perché è amato dalle donne, è bello, è un gran lavoratore e ha questa simpatia napoletana che conquista tutti''. Le dichiarazioni della conduttrice dell'Isola dei Famosi per il ballerino erano molto diverse da quelle rilasciate negli anni precedenti per gli altri inviati: Alvin era stato descritto come l'amico della porta accanto, mentre Bettarini come un playboy. Durante le puntate del reality show, Alessia e il ballerino sono stati separati ma, quando si sono ritrovati in studio, l'intesa era tanta e Stefano aveva sollevato la Marcuzzi con una presa da ballerino.

Dopo la fine della trasmissione, i due conduttori non avevano lavorato insieme e, poco prima dell'uscita della notizia su Dagospia di un ipotetico flirt fra i due, sembrerebbe che Alessia e De Martino abbiano pubblicato lo stesso fiore viola sui loro profili Instagram. Al momento non c'è nessuna conferma di una frequentazione fra i due presentatori.