Oggi, mercoledì 22 luglio, è toccato al settimanale Chi analizzare nei dettagli uno dei Gossip più "caldi" dell'estate: cosa c'è stato davvero tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi? La rivista diretta da Alfonso Signorini regala ai suoi lettori sia foto inedite di uno shooting che i due hanno fatto per l'Isola dei Famosi, che racconti inediti di quello che sarebbe accaduto tra loro durante il primo incontro davanti alle telecamere. Il giornale tira in ballo anche Belen Rodriguez e lo sfogo che ha avuto su Instagram dopo la separazione: secondo i giornalisti, l'argentina potrebbe presto rendere pubblica tutta la verità sulla fine del suo matrimonio.

La ricostruzione del primo incontro tra Stefano De Martino e Alessia

La rivista Chi ne è certa: tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi c'è stata una complicità immediata quando si sono visti per la prima volta nel dicembre del 2017. Il settimanale di gossip ha messo a disposizione dei curiosi alcuni scatti inediti dello shooting che i protagonisti della cronaca rosa di questo periodo hanno fatto poco prima che iniziasse l'edizione dell'Isola dei Famosi in cui lei conduceva e lui era inviato in Honduras.

Si dice che sia stata Belen Rodriguez a convincere l'ex marito ad accettare quella proposta di lavoro che lo ha tenuto lontano dal figlio per oltre tre mesi.

Chi era presente al servizio fotografico realizzato in occasione dell'imminente partenza del reality (nell'inverno del 2018), ha raccontato quanto la bella romana fosse rimasta colpita dalla bellezza del suo nuovo collaboratore.

"È proprio un bonazzo", avrebbe detto la donna prima di cominciare ad assumere un comportamento molto diverso rispetto a quello che aveva avuto con gli altri inviati come Stefano Bettarini o Alvin.

Flirt negato da Stefano De Martino e da Belen

Leggendo la ricostruzione che ha fatto Chi, pare che tra Alessia e Stefano la complicità sia stata fortissima sia durante lo shooting che hanno fatto insieme (dove lui posava sempre senza maglietta anche su richiesta della conduttrice), che nel corso delle prove a distanza che i due facevano in previsione della puntata dell'Isola dei Famosi.

La rivista di gossip ha azzardato ad ipotizzare che qualora la Marcuzzi fosse stata single in quel periodo (era sposata con Paolo Calabresi Marconi da qualche anno), probabilmente l'attrazione fisica che dimostrava di avere per De Martino si sarebbe concretizzata in qualcosa di più.

Al rientro del napoletano dall'Honduras, ci fu un caloroso abbraccio tra lui e la presentatrice in diretta tv, ma i loro rapporti si sarebbero raffreddati quando il napoletano ha rilasciato dichiarazioni poco carine sul reality Mediaset.

Dopo un lungo periodo di silenzio, nelle scorse settimane è stato Dagospia a riaccendere i riflettori su questa "coppia", sostenendo che l'ex ballerino avrebbe tradito Belen con Alessia e ci sarebbero dei piccoli indizi a conferma di ciò.

Anche se entrambi i genitori di Santiago hanno smentito questa vicenda, non si placano i rumors soprattutto in seguito alle parole che ha usato la Rodriguez per ufficializzare l'addio a Stefano.

Un fiore viola unisce Stefano De Martino, Marcuzzi e Belen

"Non sono giornate facili per me, non me l'aspettavo e sto soffrendo. Un giorno tirerò fuori gli attributi e dirò la verità", sono queste le dichiarazioni di Belen sulle quali si è concentrato il settimanale Chi nel suo ultimo numero.

Secondo i giornalisti, dietro alla verità che la Rodriguez non ha ancora raccontato potrebbe esserci davvero la scoperta di uno o più tradimenti da parte dell'ex marito con la Marcuzzi e altre donne.

Il giornale diretto da Alfonso Signorini, inoltre, ha citato anche il fiore viola che è apparso sui profili Instagram di tutti e tre i protagonisti di questa storia, anche se in tempi diversi. I bene informati non escludono che l'argentina (l'ultima a condividere sul web l'immagine di una viola) possa aver postato volontariamente foto e video dello stesso fiore che si dice provi la frequentazione segreta tra Stefano De Martino e Alessia.

L'ultimo aggiornamento che è stato dato dal magazine, riguarda il sospetto che il conduttore Rai avrebbe su chi ha messo in giro le prime voci su un presunto flirt tra lui e la collega romana.

Pare che il 30enne ipotizzi che possa essere stata Belen, o qualcuno dei suo staff, a diffondere queste chiacchiere per vendicarsi di lui.