Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 26 a sabato 1 agosto ci saranno diverse novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Genoveva Salmeron vedrà suo marito Alfredo in atteggiamenti compromettenti con il fratello di Marlene e vorrà incastrarlo. La donna cercherà aiuto a Marlene in un primo momento, però poi deciderà di avvelenarla. Inoltre, ci sarà il ritorno di Milagros ad Acacias 38 per le vacanze.

Genoveva vedrà suo marito conversare con Cristobal

Marlene proporrà a Genoveva di eliminare il marito, mentre Ramon Palacios porterà la sua Carmen a fare shopping, però la donna ci resterà molto male quando vedrà che l'uomo avrà scelto un vestito identico a quello indossato dalla moglie che è morta.

Poco dopo, Salmeron si rifiuterà di allearsi con Marlene, ma quando tornerà a casa rimarrà di stucco nel vedere suo marito e Cristobal conversare. Invece il Palacios vorrà che Carmen sia più disinvolta in pubblico, ma lei non ci riuscirà in quanto temerà il paragone con Trini.

Salmeron avvelenerà Marlene

Successivamente Ramon proverà ad organizzare una merenda con i vicini di Acacias 38 per inserire Carmen nel contesto, ma quest'ultima litigherà con l'uomo dicendogli che non vuole diventare una copia della sua defunta moglie. Intanto Camino deciderà di superare tutte le sue paure e ballerà con Cesareo. Invece Emilio confesserà a quest'ultima di essersi innamorato di Cinta.

Poco dopo Agustina confesserà ad Ursula che il medico gli ha detto che sta per morire e la domestica rimarrà sconvolta.

Allo stesso tempo, Genoveva farà un accordo con Marlene: gli darà del denaro in cambio dei negativi delle foto in cui Bryce e il fratello della donna sono in atteggiamenti compromettenti. Genoveva, però, quando si incontrerà per lo scambio avvelenerà la donna e la lascerà morire.

Milagros andrà ad Acacias 38 per le vacanze

Intanto Ramon scoprirà solo all'ultimo momento che Milagros starà arrivando ad Acacias 38 per le vacanze, in quanto la lettera di Maria Luisa non arriverà in tempo. Il Palacios sarà molto agitato per l'arrivo della figlia perché vorrà fare una buona impressione.

L'uomo, infatti, le regalerà un pupazzo a molla, però questo regalo farà spaventare la bambina.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle nuove puntate della soap opera spagnola Una vita per scoprire ulteriori novità sugli abitanti di Acacias 38. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutti gli episodi durante il passaggio televisivo su Canale 5, avrà modo di recuperarli in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.