Massimo Colantoni e Sonia Onelli potrebbero essersi lasciati. Ad allarmare i fan della coppia nata dopo Temptation Island dello scorso anno è l’assenza dei due su Instagram. Una cosa insolita visto che i due giovani hanno sempre condiviso tutto con i loro follower.

Massimo aveva partecipato al reality show di Canale 5 con Ilaria Teolis. Sonia Onelli invece, faceva parte delle ragazze single. Tra Sonia e Massimo c’è sempre stato un rapporto di amicizia, ma una volta terminato Temptation Island tra i due era scoppiata la passione. Oggi però la situazione all’interno della coppia sembra essere precipitata.

Massimo e Sonia assenti sui social

I fan di Massimo Colantoni e Sonia Onelli sono in apprensione. La storia d’amore tra il romano e la modella di Latina potrebbe essere giunta al capolinea, dopo solamente dodici mesi. Massimo e Sonia hanno sempre condiviso tutto con i loro estimatori: progetti di lavoro e vita privata. Da qualche settimana a questa parte però, Colantoni e Onelli hanno smesso di mostrarsi insieme su Instagram. L’ultimo post in cui Colantoni appare con Sonia risale allo scorso 5 giugno. Lo stesso ex protagonista di Temptation Island in una recente storia ha ammesso di vivere un momento di difficoltà. Al contrario l’ex tentatrice del reality show di Canale 5 ha preferito la via del silenzio.

Al momento non è chiaro se tra Massimo Colantoni e Sonia Onelli l’amore sia arrivato al capolinea, oppure si tratti solo di una crisi passeggera. Da quando i due giovani avevano iniziato la liaison, avevano deciso subito di andare a convivere. Per capire cosa ne sarà del futuro della coppia, bisognerà attendere la versione dei fatti da parte dei due diretti interessati.

Un altro indizio lasciato sui social da Massimo sarebbe presente nelle stories. L’ex concorrente di Temptation Island ha postato un brano malinconico, in cui una strofa dice: “Se passo in quella via guardo ancora su e mi aspetto che ti affacci”. Infine, il giovane ha precisato che bisogna fare chiarezza su alcune cose.

Ilaria Teolis è fidanzata con Andrea

Massimo Colantoni aveva partecipato a Temptation Island con Ilaria Teolis. Al falò di confronto la coppia aveva deciso di uscire separatamente. Da quel momento in poi le strade dei due si sono divise.

Ilaria dopo la cocente delusione d’amore sembra che abbia ritrovato il sorriso al fianco di Andrea, un ragazzo di Roma proprio come lei. Tramite il suo profilo Instagram la giovane romana aveva confessato di essere fidanzata ma di volerci andare con i piedi di piombo: “Sto molto bene, però non parlo perché non si sa mai qua”. Ilaria aveva preferito non svelare molto della sua nuova relazione, poiché voleva evitare i giudizi delle malelingue.