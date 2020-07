Can Yaman è finito al centro del Gossip nelle ultime ore, per via di indiscrezioni trapelate riguardanti la sua possibile partecipazione all'interno del cast del Grande Fratello Vip 5. Secondo rumors in rete l'amatissimo attore turco potrebbe entrare nella casa più spiata d'Italia.

Can Yaman ha una trattativa in corso per partecipare al GF Vip 5

Can Yaman potrebbe prendere parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. L'indiscrezione circolava già da qualche giorno, ma sembrerebbe esserci una fonte ufficiale a confermare le trattative fra la produzione e il protagonista di Daydreamer - Le ali del sogno.

Il conduttore del reality show, Alfonso Signorini, in un'intervista ha dichiarato che al momento sono in corso le trattative per avere l'attore turco di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore come coinquilino nella casa di Cinecittà. L'attore, nonostante sia turco, parla molto bene la nostra lingua, in quanto ha studiato in un liceo italiano a Istanbul.

Matilde Brandi potrebbe essere nel cast del GF Vip 5

Anche Matilde Brandi potrebbe essere una concorrente del Grande Fratello Vip. Nell'ultimo numero del settimanale Oggi, Alberto Dandolo ha scritto un articolo in cui avrebbe detto che la show girl romana potrebbe essere nel cast del GF Vip. Matilde da qualche anno ha lasciato la televisione dopo i successi ottenuti al Bagaglino e si è dedicata alla sua famiglia.

La ballerina ha due figlie: Aurora e Sofia. Nel 2019 la Brandi aveva rivelato di essere stata contattata dalla produzione del reality show per partecipare alla quarta edizione della trasmissione, ma le trattative non andarono in porto.

Altri rumors su possibili partecipanti al Gf Vip 5

Nel corso delle ultime settimane ci sono stati molti rumors in rete riguardo a nomi di possibili concorrenti della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati inizialmente indicati come una delle coppie che potrebbe essere nel cast della trasmissione come concorrenti. Un'altra coppia di Uomini e Donne il cui nome è circolato negli ultimi giorni è quella formata da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Anche Elisabetta Gregoraci è stato uno dei nomi possibili che sono circolati negli ultimi giorni.

Dal dating show di Maria De Filippi potrebbe anche prendere parte Gemma Galgani. Al momento sono molte le indiscrezioni circolate, ma se Can Yaman dovesse riuscire a entrare nella casa di Cinecittà, per Alfonso Signorini sarebbe un'assicurazione per il successo della trasmissione, dal momento che il protagonista di Daydreamer - Le ali del sogno è molto apprezzato dal pubblico italiano.