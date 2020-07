Anna e Andrea sono una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island. I due fidanzati hanno dieci anni di differenza e il ragazzo, essendo più giovane, nel corso di un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha rivelato di avere timore di cadere in tentazione durante il reality. La relazione fra la coppia ha qualche problema di gelosia da parte di entrambi.

Andrea ha paura di tradire Anna perché è più giovane

Andrea, a differenza della sua fidanzata Anna che ha due bambine e molte responsabilità, ha una vita più semplice. Il ragazzo vive ancora con la mamma e il fratello e lavora nel ristorante di famiglia.

Anna invece ha un matrimonio alle spalle andato male, due figlie e fa la parrucchiera. La visione della vita di entrambi, al momento, è diversa. La hairstylist sogna di sposarsi, convivere in un'appartamento più grande e di avere un figlio dal compagno, mentre Andrea non è ancora pronto. Alla domanda relativa su cosa fa più paura in questa edizione del reality, il ristoratore ha risposto: ''Ho paura di me. Sono più giovane quindi potrei cadere in tentazione, lasciarmi trasportare dagli eventi".

Andrea e Anna sono gelosi

Uno dei problemi che la coppia ha all'interno della loro relazione, è la gelosia. Durante l'intervista, la coppia ha descritto come vivono il loro rapporto con il partner. Anna ha detto che la sua possessività è meno evidente rispetto a quella del suo compagno.

La parrucchiera controlla il cellulare del fidanzato, ogni tanto passa a cena nel ristorante dove sa che si trova Andrea, chiede informazioni sul suo conto. Il ragazzo invece ha dichiarato di essere sicuramente più geloso nel rapporto di coppia e spesso si arrabbia, ma riconosce di sbagliare.

Anna è una festaiola

Andrea ha spiegato che caratterialmente, la sua fidanzata è una donna festaiola. L'atteggiamento che Anna potrebbe avere in qualche occasione, spaventa il ristoratore: ''Non vorrei vederla troppo complice con qualche single, nel toccarlo, nel ballare con lui''. La cosa che intimorisce il giovane è che la compagna possa trovare in qualche tentatore, una complicità mentale piuttosto che fisica: ''Anna la devi prendere di testa''.

La parrucchiera invece teme di soffrire la separazione dal suo ragazzo, in quanto non sono mai stati lontani durante la loro relazione che dura da un anno e mezzo: ''Non poterlo chiamare né toccare quando ho necessità. Paradossalmente mi spaventa più questo che l'idea che si possa innamorare di un'altra persona''. Non resta che attendere le prossime puntate di Temptation Island per vedere se la relazione fra Andrea e Anna resisterà alle tentazioni.