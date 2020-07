Pacifico Settembre conosciuto anche come Pago ha deciso di fare una dedica particolare a suo figlio Nicola. Su Instagram il cantautore ha definito l’adolescente la sua cura migliore. Pago è reduce dell'ennesima rottura con Serena Enardu. Durante il lockdown, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha avuto modo di godere dell’affetto di suo figlio Nicola. Ed è proprio grazie a lui che è riuscito a non buttarsi giù dopo l’addio alla 43enne sarda.

Il messaggio di Pago

Pago dal matrimonio con Miriana Trevisan ha avuto un figlio di nome Nicola. Tra i due c’è sempre stato un rapporto speciale. Per questo motivo nell’ultimo post pubblicato su Instagram, il cantautore sardo ha fatto una dedica all’adolescente: “L’antidoto, la cura di ogni malattia, il mio sta senza pensieri, quel bicchiere sempre mezzo pieno”.

Dopo il Grande Fratello e la fine della storia con Serena Enardu, gli estimatori del cantante speravano in un ritorno di fiamma con la showgirl. Cosa che non è mai avvenuta. Tra i due c’è un ottimo feeling, ma il loro rapporto è solo ed esclusivamente legato al bene che provano per Nicola. Se Pacifico Settembre oggi riesce a essere più sereno e spensierato, in parte lo deve anche a suo figlio. L’amore che lega padre e figlio è qualcosa di indissolubile, che non potrà mai essere spezzato.

Pacifico ha rivisto Serena

In questi giorni Pacifico Settembre si trova in Sardegna con suo figlio Nicola. I due qualche giorno fa hanno rivisto Serena Enardu. Come affermato da Pago, tra lui e la sua ex compagna non c’è in atto alcun ritorno di fiamma.

La stessa ex tronista di Uomini e donne su Instagram ha fornito dei dettagli sull’incontro con Pago. La 43enne ha subito precisato che i due si sono visti in maniera amichevole. Serena ha dichiarato: “Ci siamo presi un caffè e abbiamo fatto una chiacchierata molto soft”. Nonostante le frecciatine di entrambi dopo l’ennesima rottura, i due ex fidanzati sono riusciti a dare luogo a una chiacchierata tranquilla.

Enardu ha ammesso che i due a mente lucida hanno parlato di quello che è accaduto tra loro. Passata la rabbia dei giorni scorsi, non era escluso un incontro chiarificatore tra Pago e Serena Enardu. D’altronde la coppia ormai scoppiata ha condiviso sette anni insieme e ha convissuto insieme ai loro rispettivi figli.

A fare chiarezza sull’incontro tra i due ex fidanzati ci ha pensato la stessa Serena Enardu, prima che le malelingue potessero fornire delle informazioni non veritiere. Inoltre, la sarda ha parlato di una chiacchierata in maniera amichevole, visti i trascorsi dei due ex concorrenti del Grande Fratello Vip.