Si è appena conclusa una nuova edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia e già si guarda all'edizione Vip che partirà a settembre e sarà condotta per il secondo anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Ovviamente in queste ore già circolano i primi nomi dei probabili partecipanti. L'indiscrezione è apparsa su alcuni siti dedicati al Gossip e potrebbe essere un colpo per Mediaset e per lo stesso programma ideato da Maria De Filippi. La conduttrice non è nuova a colpi di scena e partecipanti inaspettati che potrebbero decidere di mettere alla prova i loro sentimenti. A partecipare a Temptation Island Vip potrebbe essere un membro della famosa famiglia Rodriguez, Jeremias o Cecilia.

Un concorrente inedito nel reality dei sentimenti targato Mediaset

Mediaset avrebbe fatto il colpo, chiamando tra le coppie partecipanti alla nuova edizione di Temptation Island Vip il fratello o la sorella della showgirl argentina Belen Rodriguez. I due non sono nuovi al mondo dello spettacolo avendo già preso parte a diverse trasmissioni televisive, in particolare reality. Sia Cecilia che Jeremias sono stati naufraghi dell'Isola dei Famosi condotta sempre da Alessia Marcuzzi. Cecilia riuscì ad arrivare in semifinale. Jeremias invece fu eliminato dopo alcune settimane, ma sull'isola trovò l'amore. Si fidanzò infatti con Soleil Sorge. Entrambi poi sono stati concorrenti nella casa più spiata d'Italia.

Ora per loro potrebbero riaprirsi le porte della televisione con questa nuova esperienza in vista.

Uno dei Rodriguez nel cast di Temptation Island Vip

Jeremias potrebbe partecipare con la sua nuova fidanzata. Si tratta di Deborah Togni, giovane assistente di volo. Sarebbe lei ad aver conquistato il cuore dell'argentino.

Cecilia ovviamente parteciperebbe con il suo fidanzato Ignazio Moser. Chi segue il Grande Fratello Vip ricorderà senz'altro che la passione tra i due nacque proprio quando entrambi si trovavano nella casa più spiata d'Italia. Cecilia Rodriguez decise inaspettatamente di porre fine alla sua relazione con l'ex tronista di Uomini e donne Francesco Monte.

Una decisione che lasciò Monte senza parole. Tra i due infatti già si parlava di nozze e addirittura di un figlio. Francesco dimostrò di essere davvero innamorato della sorella di Belen Rodriguez, che però gli confessò di non provare più niente per lui e di essersi innamorata perdutamente di Moser. Chi parteciperà dei Rodriguez? Non resta che aspettare la nuova edizione di Temptation Island per scoprire chi ha deciso di mettere alla prova i propri sentimenti.