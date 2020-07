Sono passati pochi mesi da quando Pamela Barretta ed Enzo Capo si sono detti addio negli studi di Uomini e donne: lui ha lasciato lei in seguito ad alcune mancanze di rispetto che non è riuscito a dimenticare. Oggi, a poco tempo dalla sua ultima apparizione tv, il cavaliere napoletano ha presentato su Instagram la nuova compagna: si chiama Lucrezia Vaccaro ed ha tante cose in comune con la ex dama.

Enzo conquista Lucrezia dopo Uomini e Donne

La storia tra Enzo e Pamela di Uomini e Donne è finita da qualche mese e lui oggi torna al centro del Gossip per una novità sentimentale.

A poche settimane di distanza dall'ultimo battibecco davanti alle telecamere con l'ex fidanzata, Capo ha scelto di uscire allo scoperto con la donna che sta frequentando in questo periodo, una bellissima tedesca che sembra somigliare parecchio alla Barretta.

"Mi bacerà?", ha scritto il napoletano sotto ad una foto nella quale è pericolosamente vicino alla nuova fiamma in piscina.

I blog Vicolo delle News e Isa&Chia hanno scoperto l'identità di colei che ha preso il posto della dama pugliese nel cuore dell'imprenditore: si tratta di Lucrezia Vaccaro e vive a Stoccarda, dove si occupa di estetica, ed è madre.

La nuova fiamma di Enzo di Uomini e Donne

Che Enzo non avesse alcuna intenzione di starsene con le mani in mano dopo la rottura con Pamela, lo si era capito anche dalle ultime indiscrezioni che sono trapelate sul suo conto prima che Uomini e Donne andasse in vacanza.

La Barretta, in particolare, non ha mai perso l'occasione per rendere pubbliche le presunte nuove fiamma del suo ex, ovvero le ragazze con le quali veniva paparazzato a Napoli pochi giorni dopo il loro addio.

La dama pugliese, inoltre, ha sempre sostenuto che l'imprenditore ambisse a fidanzarsi con una donna molto più giovane di lui, anche per questo lei non gli andava più bene.

La persona con la quale il cavaliere fa coppia in questo periodo, però, ha più o meno l'età della pugliese e, esattamente come lei, ha un fisico prorompente e lavora nel mondo dell'estetica.

Pamela di Uomini e Donne tace sul nuovo amore dell'ex

Contrariamente al passato, quando si è spesso esposta sui social network per commentare quello che faceva o diceva l'ex, stavolta Pamela ha deciso di restare in silenzio sul gossip che sta impazzando su Enzo.

Dopo settimane di avvistamenti e mezze smentite, Capo ha scelto di presentare su Instagram la sua nuova fidanzata e Barretta, almeno per il momento, non ha lanciato nessuna frecciatina alla neo coppia tramite il suo profilo.

Sembra sia definitivamente archiviata, dunque, una delle storie d'amore più seguite e tormentate tra quelle che sono nate negli studi di Uomini e Donne in questi anni.

Anche altri due amati protagonisti del Trono Over ultimamente sono finiti al centro del gossip per una rottura ancora tutta da confermare. Sono mesi, infatti, che Ida Platano e Riccardo Guarnieri non appaiono insieme sui social o non si scambiano parole romantiche in rete: il sospetto che ogni giorno diventa più forte, è che la dama e il cavaliere non stiano più insieme o che comunque stiano attraversando un periodo di profonda crisi.

Un'altra storica coppia di U&D che sta attraversando un momento no, è quella formata da Tara Gabrieletto e Cristian Gallella.

È stata la stessa influencer ad annunciare la, forse momentanea, separazione dal marito con alcune Instagram Stories che hanno fatto il giro del web in questi giorni.

"Non sto bene, è un brutto periodo. Io e Cristian stiamo prendendo delle decisioni, ma non fatemi altre domande perché sono cose mie e non vi dirò nulla", ha dichiarato l'ex corteggiatrice.