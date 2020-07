La produzione di Temptation Island ha deciso di smascherare sin da subito il gioco di Anna Boschetti, che ha deciso di far ingelosire il fidanzato Andrea Battistelli per ottenere da lui ciò che vuole, un matrimonio e un figlio. Andrea quindi, avvertito dagli autori della strategia della compagna, continua a vedere i filmati della fidanzata vicina al single Carlo. Un piano che, non solo non è piaciuto al diretto interessato, ma nemmeno al pubblico da casa, che non ha risparmiato duri commenti all'indirizzo di Anna prendendo d'assalto il suo profilo Instagram. Tra i tanti giudizi quello che la definisce come la persona peggiore mai vista nel programma.

La frase di Anna a Temptation Island sconcerta il pubblico: 'Dovrà mantenermi'

Il gioco di Anna continua anche se la 37enne è all'oscuro del fatto che la produzione abbia avvertito il fidanzato Andrea della strategia messa in atto per farlo capitolare. Nella terza puntata di Temptation Island, all'ennesimo video della fidanzata vicina al tentatore Carlo, Andrea l'ha definita "Viziata". Parole che hanno scatenato la rabbia della romana, la quale in tutta risposta ha detto: "Gliela faccio vedere io la viziata, quando esco di qua non vado più a lavorare, dovrà mantenermi".

Le reazioni social sulla strategia di Anna Boschetti: 'Incommentabile'

Frasi che hanno scatenato la reazione degli utenti social che, sul profilo Instagram della donna, hanno postato vari commenti non proprio lusinghieri rivolti ad Anna, definita come il personaggio peggiore mai apparso a Temptation Island. 'Incommentabile' ha scritto un altro utente, mentre altri non hanno potuto fare a meno di darle della falsa e manipolatrice.

Pensieri in parte condivisi anche dal compagno di avventura di Andrea, Lorenzo Amoruso che, sin dalla prima puntata, ha mostrato tutto il suo disappunto verso la donna, nel momento in cui ha parlato dell'agiatezza economica del suo fidanzato.

Anna e Andrea usciranno insieme da Temptation Island?

La strategia di Anna potrebbe anche ritorcersi contro di lei, dato che, una delle single del villaggio, nella puntata di ieri, ha chiaramente espresso i suoi sentimenti verso Andrea.

La ragazza pare si sia presa una cotta per Battistelli, il quale invece sembra ancora essere profondamente innamorato di Anna, almeno per il momento. L'avventura di Andrea e Anna è ancora lunga e tutto potrà ancora accadere, visto che il ragazzo ha chiarito di voler arrivare sino alla fine del percorso prima di prendere qualsiasi decisione.

Come andrà a finire tra i due? Intanto su social, in molti sperano che il 27enne apra finalmente gli occhi e capisca che Anna lo sta usando per sistemarsi economicamente, mentre altri pensano che, nonostante tutto, i due usciranno insieme da Temptation Island.