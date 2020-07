É ripartito su Canale 5 l'appuntamento con Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia di cui ieri sera, 2 luglio, è andata in onda la prima puntata. Anche quest'anno i colpi di scena non sono mancati e fin dal primo momento ci sono stati attimi di grande tensione per alcune delle coppie protagoniste di quest'anno. Per chi non avesse avuto la possibilità di seguire la prima puntata di Temptation in prima visione in televisione potrà rivederla da oggi in streaming online ma anche in televisione su La5.

Dove rivedere la prima puntata di Temptation Island 2020 in streaming e in tv

Nel dettaglio, infatti, la prima puntata di Temptation Island 2020 potrà essere rivista in replica streaming online accedendo al sito web gratuito WittyTv, di cui è possibile poter scaricare anche l'omonima applicazione gratuita per tablet e cellulari.

In questo modo, quindi, si avrà l'opportunità di vedere non soltanto l'intera puntata di questa nuova stagione del reality show delle tentazioni ma anche le singole clip riguardanti le vicende dei vari protagonisti che quest'anno hanno scelto di mettersi in gioco.

Questo non è l'unico modo per rivedere in replica la prima puntata di questa stagione di Temptation Island, dato che la trasmissione potrà essere riguardata anche in televisione sul canale free La5. In particolar modo, le puntate trasmesse al giovedì sera su Canale 5 verranno replicate al venerdì in prime time sul canale 30 del digitale terrestre.

Temptation Island: buon esordio per il reality di Canale 5

Un esordio decisamente promettente per la trasmissione prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi che anche quest'anno ha letteralmente trionfato dal punto di vista degli ascolti al debutto.

In particolar modo, infatti, il primo appuntamento di ieri sera ha conquistato l'attenzione di ben 3.7 milioni di fedelissimi spettatori che anche quest'anno attendevano con trepidazione il ritorno del reality delle tentazioni Mediaset. Ottimi risultati anche dal punto di vista dello share, dato che la media è arrivata a toccare il 21.63% con picchi di oltre il 25% durante la messa in onda.

Grazie a questi risultati, Canale 5 è riuscita ad assicurarsi la leadership incontrastata dal punto di vista degli ascolti del prime time del giovedì, battendo le repliche della fiction Che Dio ci aiuti con protagonista Elena Sofia Ricci, che su Rai 1 è stata vista da una media 2.2 milioni nei primi due episodi mentre gli altri due episodi si sono fermati sotto la soglia del milione di spettatori.

Un vero e proprio trionfo per Filippo Bisciglia e tutto il gruppo di lavoro del programma.