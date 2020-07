Selvaggia Lucarelli ha criticato il conduttore Pierluigi Diaco attraverso il suo profilo Instagram. Senza troppi giri di parole la giornalista ha definito il presentatore televisivo una persona antipatica, autoreferenziale e opportunista. A tal proposito Lucarelli ha scritto anche un articolo pubblicato su Tpi in cui ha raccontato un aneddoto legato alla partecipazione di entrambi, come ospiti, a Domenica In. Pierluigi e Selvaggia erano stati invitati da Mara Venier per esprimere un parere sull'edizione 2020 del Festival di Sanremo.

La giornalista ha affermato che in quell'occasione non è mai riuscita a parlare, a causa dei continui interventi di Pierluigi Diaco; inoltre per l'atteggiamento del conduttore anche una giornalista avrebbe abbandonato la diretta.

A tal proposito Selvaggia ha dichiarato: "Mi ha colpito quella fame di microfono che è tipica di chi, per vincere la corsa, non esiterebbe a darti una gomitata".

Il commento di Selvaggia Lucarelli su Instagram

L'attacco di Selvaggia Lucarelli nei confronti di Pierluigi Diaco è proseguito sul suo profilo Instagram. La giudice di Ballando con le Stelle, dopo aver postato uno scatto del conduttore di Io e Te, gli ha lanciato una frecciatina: "Non si diventa personaggi a botte di antipatia, a meno che l’antipatia non sia supportata da un qualunque talento che a mio parere in Diaco non esiste". Secondo la giornalista, il presentatore televisivo si sentirebbe come Maurizio Costanzo.

In una delle ultime puntate della trasmissione di Rai 1, durante un'intervista a Flavio Insinna, il conduttore di Io e Te, in modo abbastanza commosso, ha chiesto scusa a tutte le persone che dietro le quinte, a volte subiscono le inottemperanze di alcuni conduttori.

"Se talvolta mi sono rivolto in maniera sgradevole è perché chiedevo aiuto", ha affermato Diaco e poi ha spiegato che a volte anche i migliori presentatori televisivi possono avere dei momenti di debolezza.

Pierluigi Diaco minacca di agire per vie legali

Nelle scorse ore, Pierluigi Diaco è finito involontariamente al centro di una polemica.

In seguito all'attacco di Selvaggia Lucarelli, Georgia Luzi (attrice e conduttrice italiana) sui social ha pubblicato un duro sfogo in cui ha dichiarato che nel corso della sua carriera un suo collega le ha lanciato una sedia.

Dal momento che alcuni suoi follower hanno pensato che il destinatario del messaggio fosse Pierluigi Diaco, il diretto interessato ha deciso di intervenire sulla vicenda.

Attraverso il suo profilo Twitter, il conduttore di Io e Te ha dichiarato: "Se qualcuno osa sostenere che ho lanciato una sedia a una conduttrice, passo alle azioni legali".