Da diverse settimane Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono scomparsi dai social. Nessuno scatto di coppia, nessuna diretta insieme come accadeva in passato quando la loro storia sembrava andare di nuovo a gonfie vele. In molti hanno iniziato a dubitare che i due fossero di nuovo in crisi. Dopo il lungo periodo di lockdown causato dalla Covid-19, Riccardo ha fatto ritorno dalla sua famiglia in quel di Taranto ed è praticamente scomparso. Dopo settimane di rumors e insinuazioni nei giorni scorsi è arrivata la conferma ufficiale dell'ennesima rottura. A rivelare che le cose non stanno andando di nuovo bene è stata la stessa Ida Platano sulle pagine del Magazine di Uomini e donne.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono di nuovo detti addio

Sulle pagine del magazine della trasmissione dedicata ai sentimenti, Ida Platano ha rilasciato delle dichiarazioni che non lasciano dubbi. Lei e Riccardo si sono lasciati per l'ennesima volta. La donna ha detto che parlare di ciò che è accaduto tra di loro in questi tre mesi sarebbe non solo impossibile ma anche molto doloroso per lei. È difficile ha rivelato la donna ripercorrerli nel dettaglio. Queste le sue parole in attesa dell'intervista completa che uscirà sul prossimo numero. Ida ha dichiarato: "Raccontare gli ultimi tre mesi che abbiamo vissuto sarebbe pressoché impossibile, nonché per me molto doloroso ripercorrerli in ogni dettaglio”.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: una tormentata storia d'amore

Quella tra Ida e Riccardo è sempre stata una storia d'amore davvero molto tormentata, caratterizzata da continui tira e molla durati diversi mesi. Addii, ritorni di fiamma, accuse reciproche, litigi però sempre con la consapevolezza che alla base li legava un forte sentimento. E proprio in nome dell'amore che provavano l'uno per l'altra, avevano sempre deciso di riprovarci e ricominciare.

Poi, prima di Natale, era arrivata addirittura una romantica proposta di matrimonio con tanto di anello di fidanzamento. Anello che in un primo momento Ida aveva rifiutato. Dopo poco tempo però Riccardo le aveva fatto una sorpresa per ridarglielo. Ida, al settimo cielo, lo aveva indossato al dito felice e raggiante.

Da allora le cose tra i due sembrava che stessero andando nel migliore dei modi. Le nozze sembravano sempre più vicine e i tanti fans della coppia sognavano di vedere Ida con l'abito bianco da sposa. Ora, la notizia che la loro relazione è di nuovo naufragata. Quale sarà questa volta il motivo della rottura per la coppia? Non resta che aspettare qualche giorno.