Serena Enardu è solita condividere con i suoi fan tutto ciò che accade nella sua vita e dopo ave raccontato di uno spiacevole incontro con un insetto in casa sua, in una Instagram Story ha confessato di aver rivisto il suo ex Pago. Pacifico Settembre si trovava in Sardegna con il figlio Nicola, avuto dall'ex moglie Miriana Trevisan. L'ex gieffina ha ammesso che si è trattato solo di un incontro in amicizia, dai toni molto pacati, contrariamente a quanto avvenuto durante la lite in cui i due si sono detti addio.

La Enardu ha incontrato Pago: 'Ci siamo presi un caffè'

''Ci siamo presi un caffè, ci siamo fatti una bellissima chiacchierata con toni molto soft'', ha detto la bella Serena ai suoi follower ammettendo, con quello che si può definire come un colpo di scena, di aver rivisto Pago.

I due si erano lasciati nel peggiore dei modi: la ex coppia aveva discusso in modo molto pesante prima che il cantautore lasciasse la casa della Enardu dove viveva. ''Ci siamo semplicemente scambiati delle opinioni'', ha poi aggiunto Serena.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha aggiunto che non è successo nulla di eclatante tra loro, ma entrambi hanno ritenuto giusto vedersi adesso che è passato un po' di tempo dalla fine della loro burrascosa relazione. ''Ci siamo detti un paio di cose e nient'altro', è andata avanti Serena nella sua confessione fatta agli utenti del web. Insomma, la Enardu pare essere stata chiara sulla situazione: tra lei e Pacifico non è cambiato nulla dal punto di vista sentimentale, non sono dunque tornati a stare insieme.

Nessun ritorno di fiamma tra Serena e Pago

Probabilmente Serena ha voluto essere lei stessa in prima persona a raccontare a chi la segue e sostiene sui social di aver avuto un incontro con il cantante prima che la notizia venisse fuori attraverso le riviste di Gossip. Sta di fatto che l'imprenditrice sarda ha messo i puntini sulle ''i''.

Tra lei e Pago non c'è nessun ritorno di fiamma in corso: la precisione fatta da Serena, che ha detto che non è accaduto nulla se non una semplice chiacchierata tra persone mature si rendeva necessari alla luce delle dichiarazioni di Pago.

Il cantante aveva detto che un ritorno sui suoi passi con al donna con la quale aveva passato sette anni della sua vita non era da escludere in maniera totale.

D'altra parte, Pago aveva già alle spalle un ritorno importante con la sua ex Miriana Trevisan, con la quale ha messo al mondo un figlio dopo un momento di separazione. Chissà se l'incontro con Serena, a oggi definito come ''nulla di importante'', non possa aprire la strada per una riappacificazione. Secondo la Enardu al momento non c'è possibilità, ma si sa in amore mai dire mai.