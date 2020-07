Novità nella programmazione di Uomini e donne: secondo i palinsesti pubblicati da Publitalia, il dating show di Maria De Filippi andrà in onda da settembre e almeno fino al mese di ottobre incluso, solo per due giorni a settimana. Il tutto si renderebbe necessario per dare spazio a DayDreamer - Le ali del sogno. La soap turca con protagonista Can Yaman sta ottenendo un grande successo in fatto di ascolti e dovrebbe concludersi proprio nel mese di ottobre. I fan dei troni più famosi della tv italiana vedranno tronisti, dame e cavalieri solo il giovedì e il venerdì.

Uomini e Donne si dividerà le scene con DayDreamer

I palinsesti Mediaset hanno riservato importanti e sostanziali cambiamenti ai telespettatori della rete ammiraglia Mediaset. Da sempre, o almeno da quando Uomini e Donne è in onda, i fan del dating show condotto da Maria De Filippi sono abituati a ritrovare i protagonisti della trasmissione a settembre per ben cinque giorni a settimana. Ma quest'anno le cose saranno un po' diverse. Infatti, la fascia oraria delle 14.45 dei giorni feriali fino al mese di ottobre sarà suddivisa tra DayDreamer e i troni della tv italiana.

Il lunedì, il martedì e il mercoledì verrà dato spazio alla soap turca che si svelerà con il suo gran finale. Invece, il giovedì ed il venerdì andrà in onda, sempre nel primo pomeriggio, Uomini e Donne.

Per cui verrà dato meno spazio ai partecipanti del programma che vede protagonista l'amore ma ciò non significa che gli argomenti trattati saranno meno intensi. Da tempo gira voce che trono classico e trono over saranno unificati, come accaduto alla fine della scorsa stagione a causa del coronavirus.

Forse questa formula sarà la più adatta ad una versione ridotta del dating show.

Giovedì e venerdì in onda il dating show di Canale 5

Inoltre, è possibile che terminata la soap con Can Yaman, la programmazione di Uomini e Donne tornerà quella classica e quindi per cinque giorni a settimana. In attesa di scoprire cosa succederà dopo ottobre, ai telespettatori non resta che godere della varietà promossa da Mediaset.

Infatti, per Canale 5 sarebbe controproducente suddividere DayDreamer i due stagioni come già accaduto in passato con Cherry Season, visto che i fan sono desiderosi di vedere il lieto fine tra Can e Sanem.

Negli ultimi due giorni della settimana lavorativa, finalmente i telespettatori sapranno se tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli è nata una vera relazione o se il tutto è terminatp nel nulla. Infine, verranno svelati i nuovi tronisti che animeranno la stagione invernale. Insomma, il pomeriggio autunnale di Canale 5 sarà tutto dedicato all'amore: tra soap e incontri reali non ci sarà di certo di che annoiarsi.