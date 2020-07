Le anticipazioni degli episodi di DayDreamer - le ali del sogno in programmazione, svelano che Emre Divit (Birand Tunca) si avvicinerà molto a Leyla Aydin (Oznur Serceler) fino a prendere una drastica decisione.

Il secondogenito di Aziz anche se continuerà a portare avanti i suoi sporchi giochi per avere il pieno controllo della Fikri Harika metterà un punto definitivo alla sua relazione amorosa con Aylin (Sevcan Yasar), precisamente dopo essersi scambiato un bacio con la sua segretaria.

DayDreamer, spoiler turchi: Emre confuso sentimentalmente

Nelle puntate in onda su Canale 5 tra qualche settimana, Emre avrà un incidente d’auto a causa di un acceso litigio con il fratello Can.

Non appena quest’ultimo lo perdonerà, il figlio minore di Aziz continuerà ad agire ai danni della Fikri Harika visto che per merito suo Enzo Fabbri farà avere ad Aylin il 20% delle azioni della sua azienda. Emre non metterà al corrente del suo gesto il fotografo, e fingerà addirittura di non avere più alcun tipo di rapporto con la sua ex fidanzata.

Nel contempo il secondogenito del Divit frequenterà Leyla e quando darà l’impressione di essere sempre più cotto della giovane, farà perdere le staffe ad Aylin. Quest’ultima farà una scenata di gelosia durante una festa organizzata da Can. Dopo la sfuriata della sua amante Emre farà capire di essere parecchio confuso sentimentalmente, dato che deciderà di riaccompagnare Leyla a casa al termine del party.

Leyla esulta di gioia per aver baciato il suo capo, Aylin lasciata dal fratello di Can

Prima di salutare la sorella di Sanem però Emre non riuscirà a frenare l’attrazione nei confronti della stessa, baciandola per la prima volta. Mentre la segretaria della Fikri Harika farà dei salti di gioia per quanto accaduto al tal punto da confidarsi con la sorella, il figlio minore di Aziz dovrà fare i conti con l’ira di Aylin che comincerà ad ignorare la sua rivale in amore.

Nel bel mezzo di un duro scontro il fratello di Can farà sapere alla sua ex di non amarla più, e di doverlo considerare soltanto suo socio in affari da adesso in avanti.

Aylin non demorderà, dal momento che sottolineerà ad Emre che presto si renderà conto che loro due sono fatti per stare insieme. Nonostante ciò quest’ultimo non cambierà idea, infatti farà presente alla darklady di volersi riprendere la gestione dell’agenzia pubblicitaria di famiglia.

A questo punto Aylin sempre più convinta che il fratello di Can sia cambiato per colpa di Leyla, non vorrà di certo restare ferma a guardare. Infine la malefica donna farà capire ad Emre di essere pronta a vendicarsi, invece la sorella di Sanem spererà che il suo capo abbia un reale interesse per lei.