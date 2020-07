Settembre sarà il mese che segnerà la riapertura de Il Paradiso delle Signore, la famosa boutique dove si intrecciano le vite dei vari protagonisti di quella che è diventata una delle soap di maggiore successo di Rai 1. In queste settimane gli attori stanno girando le scene delle nuove puntate, che saranno trasmesse in televisione a partire da lunedì 7 settembre, nello slot orario che va dalle 15:40 alle 16:30 circa. E anche in questa quinta stagione non mancheranno le novità e i colpi di scena: Federico, per esempio, riprenderà in mano le redini della sua vita e finalmente potrà tornare di nuovo a camminare.

Il Paradiso delle signore 5 anticipazioni settembre: Roberta e Federico in crisi, Marcello ne approfitta

Nel dettaglio le anticipazioni che riguardano le puntate di settembre de Il Paradiso delle signore 5 rivelano che per Federico ci saranno delle belle novità che riguarderanno la sua vita personale.

Il giovane Cattaneo, dopo essersi sottoposto all'ennesima operazione chirurgica per cercare di tornare a camminare, finalmente riuscirà a vedere realizzato il suo sogno.

Il ritorno dalla Svizzera di Federico, infatti, segnerà l'inizio della sua nuova vita: il ragazzo potrà finalmente tornare a camminare sulle sue stesse gambe, merito dell'operazione che è andata a buon fine. E questa situazione non potrà che rendere felici i suoi familiari, in particolar modo suo papà Luciano.

Ma gli spoiler della soap opera di Rai 1 rivelano che dal punto di vista sentimentale, la situazione di Federico continuerà ad essere complicata. Il suo rapporto con Roberta, infatti, non sarà dei migliori e i due dovranno fare i conti con un periodo di crisi.

Come se non bastasse, la bella Venere verrà corteggiata anche da Marcello, che non perderà tempo per insediarsi tra i due fidanzati, approfittando proprio del periodo di crisi in atto. Chi dei due riuscirà ad avere la meglio nel cuore di Roberta?

La lettera di Salvatore non verrà mai data a Gabriella: la colpa è di Agnese

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 5 in onda da settembre in poi su Rai 1, rivelano che ci saranno delle novità anche nel rapporto tra Gabriella e Salvatore. Quest'ultimo, infatti, aveva scritto un'accorata lettera d'amore per la sua fidanzata, che nel frattempo ha accettato il corteggiamento da parte di Cosimo.

Peccato, però, che quella lettera non sia mai arrivata nelle mani di Gabriella, dato che la mamma di Salvatore ha scelto di tenerla per sé. Una scelta che potrebbe cambiare per sempre le sorti della coppia e proprio per questo motivo Agnese si sentirà sopraffatta dai sensi di colpa.