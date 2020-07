Le anticipazioni americane di Beautiful sono al momento poche perché negli Stati Uniti la messa in onda delle puntate è ancora ferma a causa della pandemia. Gli spoiler arrivano da alcune dichiarazioni di Brad Bell, produttore e capo sceneggiatore. Nelle puntate che vedremo in futuro ci sarà un matrimonio: convoleranno nuovamente a nozze Liam Spencer e Hope Logan. Le nozze fra la figlia di Brooke e il figlio di Bill saranno organizzate con la complicità del piccolo Douglas Forrester.

Beautiful: Liam e Hope si sposeranno

Brad Bell, intervistato da Tv Insider, ha fornito alcuni spoiler sulle prossime puntate di Beautiful.

Il produttore della soap opera ha rivelato che Liam e Hope, che prima dell'interruzione a causa dell'emergenza sanitaria, si erano ricongiunti dopo la separazione avvenuta precedentemente. Spencer e Logan si sposeranno in una cerimonia improvvisata, che sarà organizzata con la complicità del piccolo Douglas Forrester. Il figlio di Caroline entrerà a far parte della famiglia formata da Liam e Hope, in quanto la stilista era già diventata a livello legale sua madre. Le nozze fra la figlia di Brooke e lo Spencer avranno solo un significato simbolico e il matrimonio verrà legalizzato in seguito, come verrà detto in alcuni dialoghi.

Il futuro di Thomas in Beautiful

Thomas affronterà un periodo difficile.

Dopo che Douglas ha portato alla luce i meschini piani di suo padre, Forrester sparirà per alcune puntate. La famiglia del figlio di Ridge volterà le spalle allo stilista quando scopriranno il male che ha fatto. Prima di andare via, il figlio di Taylor avvertirà di non aver intenzione di abbandonare il figlio, pensando quindi di fare ritorno presto nella vita di Douglas.

Al momento non è chiaro se il fratello di Steffy tornerà cambiato o sarà nuovamente ossessionato da Hope e dal voler creare una famiglia con lei. Brad Bell ha fatto intendere, nel corso dell'intervista, che la felicità dei neo sposi non dovrebbe essere messa in pericolo da un eventuale ritorno di Thomas.

Le parole del produttore di Beautiful

Il capo sceneggiatore di Beautiful ha dichiarato che le coppie che in passato hanno avuto periodi di alti e bassi, debbano avere dei momenti di tranquillità. Il rapporto fra Liam ed Hope ha vissuto dei periodi difficili, si sono lasciati e ritornati insieme più volte, superando le difficoltà. Per il produttore della soap opera nelle prossime puntate, sarà giusto dare spazio alla felicità di questa coppia e raccontare i momenti sereni che vivranno. A detta di Brad Bell sembrerebbe che, almeno per un po', Liam ed Hope potranno vivere finalmente il loro amore con un periodo di serenità.