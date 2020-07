Non c'è pace per Hope Logan (Annika Noelle). La giovane, infatti, dovrà attendere ancora qualche tempo pur di riabbracciare sua figlia Beth. Le trame delle puntate di Beautiful, andate in onda un anno fa negli Usa e presumibilmente a luglio su Canale 5 raccontano che la figlia di Brooke cederà alle manipolazioni di Thomas Forrester (Matthew Atkinson), accettando di diventare sua moglie. Xander Avant (Aidan Bradley), invece, vinto dai sensi di colpa deciderà di tornare in Inghilterra.

Beautiful: Thomas uccide Emma, Xander lascia Los Angeles

Le anticipazioni della soap opera, che i telespettatori vedranno nelle prossime settimane su Canale 5 segnalano che Emma scoprirà che Beth è viva.

La stagista, infatti, origlierà per caso una discussione tra Zoe e Xander. Dopodiché la giovane chiederà spiegazione a quest'ultimo, che sarà costretto a raccontarle tutto. Barber, a questo punto, si dimostrerà pronta a tutto pur di informare Hope del ritrovamento della figlia, creduta morta durante il parto tragico sull'isola di Catalina. Ma Buckingham avvertirà prima Thomas, che prenderà in pugno la situazione. Forrester tallonerà l'automobile con a bordo Emma, che precipiterà in lungo burrone morendo sul colpo.

La morte della giovane sconvolgerà Avant, con la quale aveva avuto una breve frequentazione. A tal proposito, il cugino di Maya si convincerà che il fratello di Steffy sia coinvolto nel tragico incidente, costato la vita alla stagista.

Il ragazzo, infatti, riuscirà a trovare delle prove capaci di incastrarle Forrester. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Xander stanco delle continue discussioni, intrighi e segreti preferirà abbandonare Los Angeles per tornare a vivere in Inghilterra.

Notte di passione tra Steffy e Liam, Forrester chiede la mano di Hope

Nelle prossime puntate di Beautiful, Thomas metterà una sostanza stupefacente nel bicchiere di Liam in occasione di un party a casa di Steffy. I due ex coniugi vivranno una notte di passione, che sarà casualmente scoperta da Hope. La figlia di Brooke, a questo punto, si allontanerà da Spencer per rifugiarsi tra le braccia di Forrester.

Purtroppo le macchinazioni del padre di Douglas daranno i suoi frutti, in quanto chiederà la mano di Logan in occasione della festa del 4 luglio. Quest'ultima delusa dall'ex marito accetterà di diventare sua moglie, sebbene non voglia avere rapporti fisici fino al matrimonio.

Successivamente Thomas si getterà a capofitto nei preparativi delle nozze, mentre Wyatt sarà diviso tra Flo (Katrina Bowden) e Sally (Cortuney Hope). Spencer dimostrerà di nutrire ancora dei sentimenti per Spectra, nonostante sia riesplosa la passione con l'ex fidanzata.