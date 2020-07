Can Divit e Sanem Aydin, i protagonisti di Daydreamer - Le ali del sogno non riusciranno più a reprimere l'attrazione che provano l'uno per l'altra nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le trame turche segnalano che i due giovani decideranno di provare a formare una coppia, sebbene la sorella di Leyla non voglia svelare a Nihat e Mevkibe la lieta notizia.

Daydreamer - Le ali del sogno: Can vuole che Sanem diventi sceneggiatrice

Tutto inizierà esattamente quanto Can racconterà a Sanem di essere l'Albatros che tanto insegue. Le anticipazioni di Daydreamer annunciano che l'aspirante scrittrice, vittima di sensi di colpa per aver aiutato Emre nel suo piano diabolico di distruggere il fratello, prenderà le distanze dal fotografo dopo aver pensato di informarlo di essere la spia dell'agenzia pubblicitaria.

Nonostante questo il destino farà in modo che la figlia di Nihat trascorra molto del suo tempo accanto all'aitante Divit. In dettaglio, Ceycey convincerà l'aspirante scrittrice a presentare all'agenzia pubblicitaria un romanzo da lei scritto, intitolato 'Il Passerotto sognatore'. Ed ecco, che Aydin vincerà il concorso, tanto da dover aiutare Can e Deren alla stesura dello spot pubblicitario per la sua sceneggiatura. Infine, il fotografo farà in modo che Sanem partecipi al tirocinio per diventare sceneggiatrice.

Divit e Aydin iniziano la loro storia d'amore

Gli spoiler di Daydreamer raccontano che Can e Sanem inizieranno a punzecchiarsi finché quest'ultima deciderà di dichiarare i suoi sentimenti.

Per questo motivo, la sorella di Leyla si recherà alla Villa dove i due giovani trascorreranno una serata all'insegna del romanticismo. In questa occasione, Divit e Aydin inizieranno la loro storia d'amore, sebbene abbiano due visioni diverse del futuro. Se la ragazza avrà intenzione di tenere segreta questa novità coi colleghi di lavoro, il primogenito di Aziz non ci troverà niente di male a rivelarlo al mondo intero.

Alla fine, il fotografo accetterà le imposizioni della fidanzata, ignorando al momento che sia una complice di Emre.

I sospetti di Mevkibe e Nihat

Nel frattempo Mevkibe e Nihat sospetteranno che la loro figlia abbia un debole per il suo capo, arrivando ad usare degli stratagemmi per impedire di vederlo.

Ma ecco il colpo di scena: i signori Aydin noteranno la loro figlia in atteggiamenti intimi con Divit vicino al mare. Sanem, a questo punto, giustificherà la macchia di rossetto sulla guancia del fotografo per un'esigenza di lavoro. Ma Can non vorrà passare male davanti ai futuri suoceri, obbligando la fidanzata ad accompagnarlo davanti ai suoi genitori per raccontare la verità. Anche in questo caso, l'aspirante scrittrice capovolgerà la situazione, impedendogli di svelare come stanno veramente le cose.