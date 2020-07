Non si ferma il successo di Daydreamer - Le ali del sogno, la soap opera di successo di Canale 5 che sta riscuotendo dei risultati d'ascolto positivi. Lunedì 27 luglio ripartirà una nuova settimana di programmazione in compagnia delle avventure di Can e Sanem e l'episodio che andrà in onda si preannuncia particolarmente ricco di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati sul percorso di Osman che riuscirà ad ottenere un inaspettato successo nelle vesti di modello.

Daydreamer, anticipazioni puntata 27 luglio: Osman verrà corteggiato da Guliz

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni-spoiler della puntata di Daydreamer che sarà trasmessa lunedì 27 luglio su Canale 5, rivelano che Osman dopo aver preso parte al primo spot pubblicitario per la Orgatte, verrà nuovamente richiamato per tornare sul set.

Il giovane e bel macellaio ha conquistato un grande successo nelle vesti di attore e per tale motivo lo rivogliono nuovamente come testimonial per un secondo spot.

Anche dal punto di vista sentimentale ci saranno delle grandi novità per Osman, visto che Guliz si renderà conto di essersi invaghita di lui e tale apprezzamento non piacerà per nulla a Leyla. L'amica di infanzia di Osman, infatti, comincerà ad essere gelosa delle attenzioni che Guliz riserverà al modello-macellaio. Come si risolverà questa intricata situazione?

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della nuova puntata di lunedì pomeriggio rivelano che Muzzafer vorrà dimostrare a tutti di essere migliore del suo amico e quindi cercherà di farsi pubblicità da solo.

Peccato, però, che non tutto andrà secondo le sue previsioni e dovrà fare i conti con una spiacevole sorpresa. La situazione sul set dove si girerà lo spot pubblicitario, invece, non sarà affatto dei migliori: tra Aylin e Deren la tensione sarà alle stelle.

Can parla con Sanem della sua difficile infanzia

Le anticipazioni del nuovo episodio di lunedì pomeriggio 27 luglio, rivelano che Can dovrà fare i conti con la macchina fotografica che gli è stata rotta da Sanem. Per fortuna il fotografo riuscirà a ripararla e successivamente chiederà a Sanem di fare una passeggiata con lui.

Questa sarà l'occasione per Can per parlare con la ragazza di alcuni tristi particolari riguardanti la sua infanzia e quella di suo fratello Emre.

La soap opera Daydreamer può essere vista anche in streaming online sul portale gratuito MediasetPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'app per cellulari.