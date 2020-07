Nuovo spazio con le notizie di Una vita, la soap opera in onda sette giorni su sette su Canale 5. Le trame delle nuove puntate anticipano che Alfredo Bryce farà in modo che Liberto Mendez (Jorge Pobes) finisca in carcere dopo averlo accusato di tentata violenza nei confronti della moglie. L'arresto dell'uomo farà nascere in Rosina Rubio (Sandra Marchena) alcuni sospetti sulla buonafede di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e di suo marito.

Una vita: Genoveva tenta di sedurre Liberto

Secondo le anticipazioni di Una vita, Liberto passerà una serie di disavventure che metteranno in serio pericolo il menage matrimoniale con Rosina.

Tutto comincerà quando la madre di Leonor e il marito rischieranno un tracollo finanziario dopo essere stati truffati dal banco americano, il quale dichiarerà fallimento come preventivato da Genoveva e Alfredo. A tal proposito, Salmeron si spingerà addirittura ad inferire su Mendez e la moglie per vendicare la morte di suo marito Samuel. In pratica, la darklady approfitterà di alcune discussioni sorte tra i due coniugi per mettere zizzania. In uno di questi scontri, Rubio accuserà il nipote di Susana di essere l'artefice della loro disgrazia e di averlo mantenuto con i soldi ricavati dai giacimenti d'oro. In questo modo, Genoveva si avvicinerà sempre di più a Liberto, tanto da invitarlo nel suo appartamento dove tenterà di sedurlo con le sue grazie.

Mendez tradotto in carcere, Rosina sospetta di Salmeron

Nel corso delle prossime puntate della soap opera iberica, Genoveva farà in modo che Casilda assista alla scena del presunto tradimento del suo padrone per poi raccontare tutto a Rosina. La reazione di quest'ultima non si farà attendere, sbattendo fuori di casa Liberto dopo averlo accusato di infedeltà.

Nel frattempo, Alfredo si recherà in commissariato dove denuncerà il marito di Rubio per aver cercato di abusare della sua sposa. All'inizio, Felipe si prenderà cura di Mendez, evitando in prima istanza l'arresto, se non giungesse la testimonianza di un misterioso personaggio. Per questo motivo, il nipote di Susana sarà tradotto in carcere proprio quando la madre di Leonor comincerà a sospettare della buonafede di Salmeron e Bryce, rivalutando l'idea di concedere una seconda chance alle loro nozze.

Dall'altro canto, il commissario Mendez interrogheranno tutti i vicini di Acacias 38, i quali non crederanno che l'uomo abbia tentato di fare violenza su Genoveva. Proprio quest'ultima diventerà sempre più amica di Lolita. Alla fine, Casado prenderà le difese della donna in quanto crederà che sia stata picchiata da Alfredo, alquanto furioso in seguito al suo presunto tradimento.