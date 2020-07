Tina Cipollari ha rotto il silenzio, in merito ai presunti pettegolezzi sul suo conto. L'opinionista di Uomini e donne ha smentito categoricamente il ritorno di fiamma con il suo ex marito Kikò Nalli. Secondo la vamp è inaccettabile che un settimanale come Di Più abbia creato un articolo su delle voci di corridoio.

Cipollari delusa dal settimanale Di Più

Nelle scorse ore, la situazione sentimentale di Tina Cipollari è finita al centro del Gossip. Dopo la rottura con il ristoratore toscano Vincenzo Ferrara, il settimanale Di Più aveva ipotizzato un presunto ritorno di fiamma con Kikò Nalli.

In seguito ai rumors diffusi la diretta interessata ha deciso di fare chiarezza.

Tina Cipollari, in modo piuttosto piccato, su Instagram ha esordito: "Ho da sempre grande stima per il settimanale Di Più". La storica opinionista di Uomini e Donne ha precisato che in passato ha scelto di raccontare la sua vita privata proprio sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti.

In un secondo momento Cipollari si è detta convinta che a volte l'uomo non ha bisogno di acqua e cibo per sopravvivere, ma solamente di pettegolezzi di gossip frivoli. Tina Cipollari non riesce a capire come mai una testata come Di Più possa avere creato un articolo ad hoc basato su delle voci di corridoio. L'ex moglie di Kikò Nalli ha sottolineato che determinate situazioni possono ledere ai suoi figli, visto che sono ancora minorenni: "Magari non hanno del tutto superato la mia separazione dal padre".

Infine, Tina Cipollari ha dichiarato che queste fake news illudono e destabilizzano i suoi figli: "Vergognatevi".

Il commento di Kikò Nalli

Nelle scorse ore, Kikò Nalli aveva già smentito i pettegolezzi sul suo conto. Il parrucchiere romano, su Instagram, aveva parlato di finti gossip: "Bugiardi". Nel corso del suo sfogo l'ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva lanciato una frecciatina anche al giornalista che aveva scritto l'articolo: "Non avete nulla da scrivere massa di falsi insignificanti".

Insomma, il presunto ritorno di fiamma tra Tina Cipollari e Kikò Nalli sembra che non sia in atto. Al contrario i due continuano ad avere un rapporto amichevole solo ed esclusivamente per il bene dei loro figli. Tra l'altro Nalli non ha confermato un'ipotetica rottura con Ambra Lombardo. La coppia da tempo non si mostra più sui social ma potrebbero avere semplicemente scelto di avere una relazione lontano dai riflettori.

L'addio tra Cipollari e Vincenzo Ferrara

Una volta smentito il riavvicinamento dai due diretti interessati, i motivi dell'addio tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara potrebbero essere legati alla lontananza. L'opinionista di Uomini e Donne è di base a Roma per motivi di lavoro mentre il suo compagno vive e lavora a Firenze.