Proseguono gli appuntamenti inediti su Canale 5 con la soap opera Daydreamer - Le ali del sogno, che vedremo in onda anche nella settimana che va dal 13 al 17 luglio 2020 in prima visione assoluta. Occhi puntati su Can, che dovrà fare i conti con il ritorno del tutto inaspettato della sua fidanzata Polen, la quale prenderà in seria considerazione l'ipotesi di restare in città e in un certo modo potrebbe rappresentare un vero e proprio intralcio tra il fotografo e la dolce Sanem.

Daydreamer, gli spoiler delle puntate 13-17 luglio: Polen decide di restare ad Istanbul

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni della prossima settimana di Daydreamer dal 13 al 17 luglio rivelano che Polen dopo essere rientrata ad Instanbul, senza avvertire nessuno, dirà a Can che ha maturato la decisione di restare in città.

La reazione del fotografo, però, non sarà per niente positiva: Can, infatti, non mostrerà alcun tipo di interesse e di soddisfazione per la decisione maturata dalla ragazza e in un certo modo le farà capire che ormai il suo sentimento non è più quello di prima.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della fortunata soap opera turca del pomeriggio di Canale 5 rivelano che Aylin inizierà una nuova collaborazione con la FH. Un annuncio che ovviamente non passerà inosservato e finirà per creare non pochi malumori all'interno dell'agenzia, dove la tensione sarà a dir poco altissima.

E poi ancora nel corso dei nuovi episodi di Daydreamer in programma fino a venerdì 17/7 vedremo che Osman riceverà la richiesta di preparare dei piatti vegetariani e vegani nuovo spot dell'agenzia FH.

Una richiesta che lo lascerà un po' perplesso: essendo un ottimo macellaio, gli risulta alquanto difficile pensare a dei piatti che non contengano carne. Ma nonostante tutto, Osman deciderà di non tirarsi indietro e proverà lo stesso a realizzare questi piatti.

Can ruba il biglietto dei desideri di Sanem

Occhi puntati anche sulla bella Sanem, la quale deciderà di appendere un fogliettino con su scritto uno dei suoi desideri, all'albero dei desideri che si trova proprio all'interno dell'agenzia. Can assisterà alla scena e, quando Sanem andrà via, senza farsi notare deciderà di impadronirsi del bigliettino per scoprire cosa c'è scritto e quindi qual è il desiderio che la ragazza vorrebbe si avverasse al più presto.

Avrà a che fare proprio con la sua tormentata storia sentimentale con il fotografo?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera che su Canale 5 continua ad appassionare una media di ben 2.6 di fedelissimi spettatori con picchi che arrivano a toccare anche il 23% in daytime.