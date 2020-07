Nei prossimi mesi anche i telespettatori italiani di Una vita assisteranno a nuovi colpi di scena e che riguarderanno in particolare l'uscita di scena di Ursula Dicenta. La donna, infatti, morirà per mano di Genoveva e del suo nuovo alleato Santiago. Un altro personaggio dunque lascerà la soap tv ambientata a calle Acacias dopo la dipartita di Samuel e Lucia. Stando alle anticipazioni, Ursula, dopo un periodo di alleanza con Genoveva, sembrerà non essere più disposta a suffragare la sete di vendetta della Salmeron, arrivando a chiudersi in un convento, forse per espiare tutte le sue colpe. Per metterla a tacere, Genoveva con l'aiuto di Santiago, non esiterà ad assassinarla.

Ursula si allea con Genoveva per farla pagare ai vicini di Acacias

Come noto, dopo la morte di Samuel, Genoveva sarà diventata la nuova dark lady di Acacias, assetata di vendetta nei confronti dei vicini. Sarà per tale motivo che la donna si alleerà con Ursula, anche lei disposta a tutto pur di farla pagare agli abitanti del quartiere dopo la partenza di Telmo. Con il passare delle puntate, Genoveva perderà la testa per Feilpe, arrivando a separarlo dalla domestica Marcia con l'aiuto di Dicenta. Salmeron in seguito, farà credere ad Alvarez Hermozo di aspettare un figlio da lui. Sarà in questo frangente, che Ursula non si sentirà più di appoggiare il piano di vendetta di Genoveva.

Una vita, anticipazioni spagnole: Ursula interrompe il patto con Genoveva

Dalle anticipazioni provenienti dalla Spagna, si viene a sapere che Dicenta, a conoscenza di tutti i sotterfugi di Genoveva e del suo nuovo alleato Santiago, deciderà di interrompere il patto con Salmeron. Ursula non si fiderà più di Genoveva e, per espiare i suoi peccati, si rinchiuderà in un convento.

L'ex istitutrice sembrerà pentita di tutte le sue azioni e cercherà di mettere zizzania nel rapporto tra Genoveva e Felipe, instillando in quest'ultimo il dubbio sulla paternità del bambino. Da quanto emergerà, il figlio atteso da Genoveva sarà di Santiago, il suo complice.

Genoveva uccide Ursula con l'aiuto di Santiago nelle prossime puntate di Una vita

Stando a quanto già andato in onda in Spagna, Santiago e Genoveva, sentendosi minacciati da ciò che Ursula potrebbe rivelare sul loro conto, le daranno appuntamento in un bosco. Genoveva affronterà la sua ex complice mentre Santiago le sparerà alle spalle. Sarà così che Ursula troverà la morte, non prima di aver maledetto Genoveva ed esalare l'ultimo respiro. Con questa scena, l'attrice Montse Alcoverro si congederà dai telespettatori di Una vita dopo quattro anni. Il personaggio di Ursula cederà quindi lo scettro di cattiva della soap tv a Genoveva Salmeron.