Da quando si è lasciato con Belen Rodriguez, Stefano De Martino è ogni giorno al centro di un nuovo Gossip. A catturare l'attenzione dei curiosi, ad esempio, è un insolito scambio di "mi piace" su Instagram tra il napoletano e la sua più famosa ex fidanzata, Emma Marrone. Chi ha iniziato a sostenere i due sin dalla comune partecipazione ad Amici nel 2009, non può far altro che gioire per le attenzioni social che hanno ripreso a scambiarsi la cantante e il ballerino dopo anni di gelo.

Nuovi rumors su Stefano De Martino

L'indiscrezione sul possibile riavvicinamento in corso tra Stefano De Martino ed Emma Marrone, ha cominciato ad impazzare sul web già da qualche giorno, ma oggi è stata riportata anche da una nota rubrica di Novella 2000.

Da quando i più attenti si sono accorti che tra la cantante e il ballerino sono ripresi i "mi piace" quasi ad ogni post su Instagram, i riflettori del gossip si sono riaccesi su una coppia che è stata protagonista assoluta negli anni scorsi.

Che la pugliese e il conduttore Rai si seguissero sui social network, è noto a tutti da tempo, ma soltanto da quando lui ha ufficializzato la fine del matrimonio con Belen si dice abbia ricominciato ad apprezzare molte foto sul profilo dell'ex fidanzata.

I giornalisti che si occupano di cronaca rosa, dunque, da qualche tempo stanno tenendo d'occhio i due ex di Amici, soprattutto perché entrambi risultato single e in cerca dell'anima gemella.

Lo spiffero di Novella 2000 su Stefano De Martino ed Emma

Nella rubrica "La buona Novella" del settimanale diretto da Roberto Alessia, in questi giorni si può leggere: "La telenovela continua senza sosta in un'estate un po' moscia. Per fortuna ci sono Belen e Stefano. L'ultimo capitolo parla di uno scambio di like tra De Martino e la sua storica ex Emma".

Nel breve articolo che anche Dagospia ha ripreso in queste ore, sono citati anche i fan dell'ex coppia nata ad Amici: "Sono in fibrillazione sperando in una loro reunion. Aspettiamo la prossima puntata".

Insomma, l'assiduo scambio di "mi piace" su Instagram tra la cantante e il presentatore di Made in Sud, non è passato inosservato.

Finché è stato sposato con la Rodriguez, infatti, il bel napoletano se ne è ben guardato dall'apprezzare le foto delle sue ex sui social network, probabilmente per non alimentare la già forte gelosia della moglie.

Possibile messaggio social di Emma a Stefano De Martino

Nelle ultime ore, poi, è stata una Instagram Stories pubblicata dalla Marrone ad alimentare le chiacchiere su un possibile riavvicinamento in corso tra lei e Stefano De Martino.

Mentre si preparava a registrare una nuova puntata di audizioni di X Factor (che tornerà a settembre su Sky Uno con una giuria quasi del tutto rinnovata), Emma ha postato un suo selfie in camerino accompagnato dalla seguente didascalia: "Il tempo aggiusta le cose.

Ma anche il trucco e il parrucco".

C'è chi ha pensato che la prima parte del messaggio della "Brown" fosse un riferimento all'ex fidanzato e ai dissapori che hanno avuto in passato, gli stessi che oggi sembra siano stati ampiamente superati da tutti i protagonisti di quella storia.

È noto, infatti, che la pugliese ha perdonato il conduttore Rai per averla tradita con Belen Rodriguez nel lontano 2012. In più occasioni, infatti, la 36enne ha dichiarato di non nutrire rancore neppure nei confronti di colei che le portò via l'uomo che amava nel backstage di un serale di Amici al quale partecipavano tutti e tre.

Oggi che sia Emma che Stefano sono ufficialmente single, torna a farsi strada il pettegolezzo su un possibile ritorno di fiamma a più di otto anni dalla loro mediatica rottura.