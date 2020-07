Il siparietto di Gossip tra Stefano De Martino e Peppe Iodice a Made in Sud è diventato un must: ogni lunedì sera, infatti, il comico punzecchia il padrone di casa sui rumors che impazzano sul suo conto nei giorni precedenti, arrivando spesso a metterlo in imbarazzo. Ieri, però, il napoletano ha preso posizione e ha smentito con ironia sia il tradimento a Belen con Alessia Marcuzzi sia il nuovo flirt con Mariana Rodriguez.

Le smentite di Stefano De Martino continuano

Non accennano a placarsi le chiacchiere sulla vita privata di Stefano De Martino. La settimana scorsa, infatti, i siti di gossip e le riviste scandalistiche hanno parlato senza sosta sia di come Belen avrebbe scoperto il tradimento del marito con Alessia Marcuzzi, sia di un possibile nuovo amore sudamericano per il bel 30enne.

Peppe Iodice, storico comico di Made in Sud, non perde occasione per stuzzicare il conduttore su tutti i rumors che circolano sul suo conto, e lo fa tirando in ballo proprio le notizie riportate da Dagospia, Oggi oppure Chi.

Ieri, lunedì 13 luglio, il napoletano ha incentrato il suo monologo su due indiscrezioni in particolare: la prima è quella sulla presunta relazione clandestina tra l'ex ballerino e Alessia Marcuzzi, quella che la Rodriguez avrebbe smascherato imbattendosi per caso nelle conversazioni Whatsapp del marito.

"Ste, ma pure tu ti sei fatto acchiappare con lei che ha preso l'iPad in mano. Sei proprio rimbambito, lo dico sempre io", ha scherzato Iodice durante la diretta dello show che è andata in onda su Rai 2 alcune ore fa.

"Ma quella storia non è vera, non è vero nulla", ha replicato immediatamente il presentatore smentendo ancora una volta le chiacchiere sulle ragioni che avrebbero causato la separazione dalla moglie.

Nessun flirt tra Stefano De Martino e Mariana Rodriguez

In realtà, anche Belen alcuni giorni fa ha definito "fake" la notizia che ha lanciato Dagospia sulla fine del suo matrimonio.

In una storia che ha caricato sul suo profilo Instagram, la showgirl ha scritto: "Tra me e Alessia Marcuzzi c'è un rapporto di stima reciproca. Non è successo niente, nessun iPad e nessun messaggio".

Iodice, poi, ha proseguito il suo monologo tirando in ballo le foto che il settimanale Chi ha pubblicato mercoledì scorso per dimostrare che tra Stefano e Mariana Rodriguez ci sarebbe un flirt in corso.

"Ho saputo che stai uscendo e ti stai frequentando con una nuova signorina. Ma a te ti piace proprio quel cognome in particolare?", ha detto il comico di Made in Sud senza nominare mai direttamente la bella venezuelana.

"Ma no, non è vero nulla neanche di questo", ha tagliato corto De Martino.

Una napoletana nel futuro di Stefano De Martino

Il simpatico botta e risposta tra Stefano De Martino e Iodice a Made in Sud, si è concluso con una risposta piuttosto interessante che il conduttore ha dato al comico sempre in merito alla sua vita sentimentale.

"Ma perché non ti fidanzi con una ragazza napoletana?", ha scherzato Peppe facendo riferimento alle donne straniere che il 30enne ha frequentato o alle quali è stato accostato ultimamente dai giornalisti.

"Magari, chissà vedremo", ha detto l'ex ballerino non escludendo questa quasi inedita possibilità.

Mentre i siti e le riviste di gossip si affannano alla ricerca dell'identità di colei che prenderà il posto di Belen nel cuore del bel napoletano, il diretto interessato continua a smentire qualsiasi indiscrezione trapeli sul suo conto, confermando ancora una volta che le sue uniche priorità al momento sono il lavoro in televisione e la serenità del figlio Santiago.