Torna l'appuntamento dedicato agli spoiler su Come sorelle, la Serie TV turca che ha registrato ottimi ascolti sull'onda del recente arrivo di Daydreamer - Le ali del sogno con protagonista Can Yaman e Demet Ozdemir. Gli spoiler della terza puntata, in onda il 22 luglio sui teleschermi di Canale 5 annunciano importanti novità: in particolare, Cilem (Alifcan Ongurlar) deciderà di vendicarsi di Azra, l'amica che le ha rubato l'identità. Sinan, invece, riuscirà a tornare in libertà dopo essere stato erroneamente incolpato dell'omicidio del crudele Tekin (Yurdaer Okur).

Come sorelle, anticipazioni terza puntata: Sinan viene scarcerato

Le anticipazioni di Come sorelle, riguardanti la terza puntata che sarà trasmessa mercoledì 22 luglio in prima visione sui teleschermi di Canale 5 annunciano importanti colpi di scena nella serie tv turca. In particolare, Sinan sarà scarcerato dopo essere stato accusato dell'omicidio del padre Tekin. Difatti, la polizia non troverà prove della colpevolezza dell'uomo nell'efferato delitto. Intanto Cahide accetterà di stringere un accordo con Cemal, in modo che lasci in pace Ipek, Deren e Cilem. La donna, infatti, accetterà di diventare la moglie del fratello del suo defunto marito. Purtroppo il patto tra Cemal e Cahide avrà vita breve in quanto quest'ultima scoprirà che l'uomo non ha nessuna intenzione di prendere le distanze dalle tre ragazze.

Cilem incontra Azra al ristorante

Stando alle trame di Come Sorelle in onda il 22 luglio sul canale del Biscione si evince che Cilem deciderà di vendicarsi di Azra. La donna incontrerà l'amica in un ristorante ad Izmir, dove le giurerà di fargliela pagare cara. Nel frattempo Ipek metterà insieme i soldi per pagare una parte dei debiti di Tekin con l'aiuto di Refik.

Sfortunatamente la situazione si complicherà notevolmente quando Cemal darà alle fiamme l'olio, la cui vendita avrebbe aiutato la vedova a uscire dai grossi guai economici.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente della serie tv turca che sarà trasmessa il 15 luglio su Canale 5, tutti gli occhi saranno puntati sulle conseguenze della morte di Tekin.

L'uomo, infatti, è precipitato dalla scala durante una lite degenerata con Ipek, Cilem e Deren. La mattina seguente, Sinan si presenterà alla villa dove scoprirà che suo padre è morto. Il giovane dimostrerà di avere avuto dei pessimi rapporti con il genitore. Infine, Azra scoprirà che Cilem è stata sequestrata, mentre Refik farà in modo che Sinan venga arrestato come primo indiziato della morte di Tekin.

Si ricorda che per vedere le repliche di questa serie tv basterà collegarsi al sito Mediaset Play.