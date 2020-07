Nonostante le smentite dei diretti interessati, continua a serpeggiare il Gossip sulla presunta relazione clandestina tra Stefano De Martino ed Alessia Marcuzzi. Mentre Belen Rodriguez alimenta i pettegolezzi condividendo su Instagram foto di un fiore viola che sembra essere legato ai due conduttori, i giornalisti non possono non notare i comportamenti di tutti i protagonisti di questa storia. Il napoletano ha deciso di vendere la barca alla quale ha dato il nome del figlio, mentre la presentatrice si sta godendo le vacanze in Campania anche col marito Paolo.

Il valore del gozzo di Stefano De Martino non è alla portata di tutti

La fine del matrimonio tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sta comportando dei cambiamenti non da poco soprattutto nella vita del conduttore Rai. Oltre a lasciare la casa dove viveva con la moglie e il figlio, ultimamente il napoletano ha scelto di allontanare il passato mettendo in vendita qualcosa di molto prezioso.

Si chiama "Santiago" la barca extralusso che il 30enne ha deciso di donare al miglior offerente. Il gozzo in questione è quello che l'ex ballerino ha fatto ristrutturare circa un anno fa per poter trascorrere le vacanze a Napoli con tutta la famiglia. Sono tante, infatti, le foto che sono state scattate sulla barca che ha ospitato il bambino dell'ex coppia, i parenti di De Martino, tutti i Rodriguez e, ovviamente, Belen.

Di recente, inoltre, i paparazzi hanno anche pizzicato la bella Mariana Rodriguez a bordo del mezzo di trasporto che ora Stefano vorrebbe vendere a un prezzo non alla portata di tutti. Si aggirerebbe attorno ai 295mila euro il valore del gozzo dal quale il presentatore di Made in Sud ha scelto di separarsi per sempre dopo aver messo fine al rapporto d'amore con la showgirl argentina.

Alessia Marcuzzi vicina al marito dopo i gossip su Stefano De Martino

Mentre Stefano si destreggia tra il lavoro e le smentite pubbliche alle indiscrezioni che trapelano sulla sua vita privata, Alessia Marcuzzi ha deciso di fare un gesto importante sui social network. Dopo essere stata al centro del gossip per una decina di giorni a causa di una presunta relazione segreta con l'ex di Belen Rodriguez, la romana ha scelto di mostrarsi di nuovo affianco al marito, col quale si diceva fosse in crisi profonda da mesi.

In alcune storie che sta pubblicando su Instagram direttamente dalle sue lunghe vacanze in Campania, la conduttrice si è immortalata accanto a Paolo Calabresi Marconi, l'uomo che ha sposato qualche anno fa e dal quale sembra non avere alcuna intenzione di separarsi.

Belen punzecchia Stefano De Martino via social

Un altro aggiornamento sul "triangolo" più chiacchierato dell'estate è quello sulla presunta frecciatina di Belen a Stefano De Martino tramite Instagram. A pochi giorni dalla diffusione dell'indiscrezione secondo la quale il napoletano e la Marcuzzi potrebbero essersi incontrati di nascosto a maggio a Positano (entrambi hanno pubblicato foto di una viola con un'ammaccatura nello stesso punto), la showgirl ha deciso di condividere sul suo account vari scatti del fiore che secondo alcuni "incastrerebbe" i due conduttori.

È singolare che l'argentina abbia scelto di immortalare proprio una viola mentre sul web non si parlava d'altro che della strana coincidenza che è possibile verificare sui profili di Stefano e Alessia. C'è anche da dire, però, che qualche sera fa la Rodriguez si è esposta su IG per difendere la collega romana dalle tante chiacchiere con il seguente messaggio: "Tra noi c'è un rapporto di stima reciproca. Non è successo nulla, nessun messaggio e nessun iPad. Non so perché continuano ad inventarsi le cose".