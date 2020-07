Non è Mariana Rodriguez la nuova fiamma di Stefano De Martino. È stata la stessa venezuelana a spegnere i Gossip su lei e l'ex di Belen in un'intervista esclusiva che ha rilasciato a Nuovo, la prima da quando il settimanale Chi ha pubblicato le foto della gita in barca che i due hanno fatto di notte a Napoli non molto tempo fa. La ragazza ha elogiato il conduttore Rai ma ha precisato che tra loro c'è soltanto un rapporto d'amicizia che, almeno per il momento, non è sfociato in nulla di più importante.

Mariana nega la relazione con Stefano De Martino

È passato circa un mese da quando la rivista Chi ha pubblicato le foto di Stefano De Martino in compagnia di Mariana Rodriguez, la soubrette che è stata considerata la sua nuova fiamma dopo la separazione da Belen.

Se l'ex ballerino non si è mai esposto per confermare o smentire questo possibile flirt, ci ha pensato la bella venezuelana a chiarire come stanno davvero le cose tra loro.

Il settimanale Nuovo ha intervistato l'ex concorrente di Pechino Express e le ha chiesto quanto ci fosse di vero dietro alle voci che la volevano legata sentimentalmente al bel napoletano.

"Lui è carino ed è un vero gentiluomo, ma siamo soltanto amici", ha fatto sapere l'influencer.

I giornalisti che nel recente passato hanno sostenuto che tra la ragazza e il conduttore di Made in Sud ci fosse un rapporto quantomeno basato sull'attrazione fisica (si diceva che lui non avesse ancora intenzione di innamorarsi), dunque, si sbagliavano: la diretta interessata ha spiegato che a legarla a De Martino è solo un sentimento di affetto e stima.

Tanti complimenti al neo single Stefano De Martino

Il giornalista di Nuovo che ha intervistato di recente la bella Mariana, le ha chiesto quale sia stata la sua reazione dopo aver visto le foto che Chi ha pubblicato della gita in barca che ha fatto con De Martino di notte.

"Quando ho visto gli scatti, mi è venuto un colpo al cuore", ha esordito la Rodriguez nella sua singolare risposta.

La venezuelana, infatti, ha aspettato quasi un mese per smentire il flirt con Stefano, ma ha deciso di farlo quando ha iniziato a realizzare che qualche fan già fantasticava sul futuro dell'ipotetica coppia. "Quando qualcuno ci ha dato già per sposati, mi sono fatta una bella risata".

Anche se lei e l'ex marito di Belen sono soltanto amici, sembra che l'influencer lo apprezzi particolarmente come uomo.

Quando le è stato domandato se il napoletano potrebbe rispecchiare il suo ideale principe azzurro, la giovane ha risposto con un criptico: "Non lo voglio dire".

Belen e Stefano De Martino single ma corteggiatissimi

Smentito anche il flirt con Mariana Rodriguez, Stefano De Martino risulta ancora ufficialmente single dopo la fine del matrimonio con Belen.

Nell'ultima settimana, infatti, il napoletano si è concesso una rilassante vacanza in barca con il figlio Santiago, mentre l'ex moglie era a Ibiza con un ristretto gruppo di amici.

A proposito dell'argentina, le riviste di gossip sostengono che sia già terminata la frequentazione con l'imprenditore Gianmaria Antinolfi, quello col quale era stata paparazzata in atteggiamenti affettuosi a Capri a fine giugno.

La bella 35enne, però, sarebbe corteggiatissima: nella lunga lista di suoi spasimanti, figurerebbe anche un attore che nell'ultimo periodo sta spopolando in Italia e all'estero. Pare che la showgirl si stia scambiando messaggi privati con il bel Michele Morrone e, stando quello che ha raccontato Amedeo Venza su Instagram, presto potrebbero concedersi un weekend soli soletti in una località top secret e lontana da occhi indiscreti per conoscersi meglio.