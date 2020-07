I fan italiani di Beautiful dovranno aspettare ancora qualche tempo prima di veder il tanto atteso ricongiungimento di Hope e Liam con la loro piccola Beth. A seguito di tale evento, gli scenari cambieranno radicalmente. Hope chiederà l'annullamento delle nozze con Thomas, riuscendo anche ad ottenere la custodia esclusiva del piccolo Douglas. Un gesto che farà infuriare Ridge, all'oscuro dei piani di Hope e Brooke.

Beautiful, spoiler Usa: Liam e Hope ritrovano Beth grazie a Douglas

Come riportano le anticipazioni made in Usa, sarà il piccolo Douglas a svelare a Liam e Hope che Phoebe è in realtà Beth.

Una scena che i telespettatori italiani di Beautiful vedranno nei prossimi mesi. Tale scoperta, porterà al ricongiungimento di Liam e Hope che insieme alla piccola Beth formeranno finalmente la famiglia tanto sognata. Nonostante ciò, Hope non potrà fare a meno di preoccuparsi per le sorti del piccolo Douglas, ancora in balia di Thomas.

Hope vuole ottenere la custodia esclusiva di Douglas

Dopo aver scoperto che Thomas le ha tenuto nascosta la verità su Beth, Hope chiederà immediatamente l'annullamento del matrimonio con lui e, nel contempo, anche la custodia di Douglas. Logan vorrà proteggere il bambino dalla pericolosità del padre il quale, come noto, si è macchiato anche del delitto di Emma Barber, pur di tenere legata a sé Hope.

Sarà per tale motivo che Logan, con il supporto di Brooke, cercherà in tutti i modi di ottenere la custodia esclusiva del bambino strappandolo dalle grinfie di Thomas. Per ottenere il suo scopo, non esiterà a ingannare l'ex marito, facendogli credere di essere pronta dargli una nuova chance.

Beautiful, spoiler: Thomas perde la potestà su Douglas

Credendo di riuscire a riconquistare Hope, Thomas chiederà un incontro a Hope, convinto che i documenti da firmare riguardino la custodia congiunta di Douglas. Durante il loro incontro, i due avranno una lite furiosa, a seguito della quale lo stilista perderà l'equilibrio finendo in una vasca piena di acido.

Hope avrà il timore di averlo ucciso e, terrorizzata, confesserà quanto accaduto a Brooke. Il corpo del ragazzo non sarà ritrovato, motivo per il quale, potrebbero esserci ulteriori colpi di scena al riguardo. Ridge intanto, all'oscuro di tutto, comincerà a preoccuparsi per l'assenza del figlio, salvo pi scoprire che Hope è riuscita ad ottenere la custodia esclusiva di Douglas. Lo stilista sarà furioso con lei e con Brooke per aver raggirato Thomas che, in questo modo, avrà perso la patria potestà sul figlio.

In attesa di notizie circa l'incidente occorso a Thomas, si ricorda che la soap Beautiful nel mese di agosto si prenderà una pausa estiva, ritornando in onda, presumibilmente, ben oltre il ferragosto.