Stefano De Martino potrebbe avere ritrovato la serenità dal punto di vista sentimentale. I paparazzi del settimanale Nuovo hanno avvistato il 30enne campano in compagnia di una ragazza bionda.

Da quando Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno sancito l’ennesima crisi coniugale sui due coniugi si sono diffusi diversi rumors, tuttavia al momento i reali motivi dell’allontanamento non sono stati ancora resi noti.

Stefano paparazzato in barca con una bionda

La situazione sentimentale tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembra essere ancora incerta. Da quando la soubrette sudamericana ha confermato la crisi di coppia, le strade dei due coniugi sembrano non essersi più incrociate.

Ad oggi, però, non è chiaro se i due abbiano rotto definitivamente o meno.

Sulla pagina Instagram del settimanale Nuovo, il direttore Riccardo Signoretti ha divulgato la copertina del nuovo numero in edicola da giovedì 2 luglio: protagonista l'ex ballerino di Amici, Stefano De Martino. Il conduttore di Made in Sud è stato immortalato insieme ad una ragazza bionda mentre si trovava in barca. Non c’è alcuna certezza, tuttavia, che Stefano sia stato da solo con la ragazza in questione.

Proprio quest'ultima, secondo alcuni rumors, potrebbe essere Maria, ovvero una ballerina presente nel corpo di ballo di Made in Sud. È bene puntualizzare che la ragazza non è Maria Rosaria (come inizialmente si era erroneamente ipotizzato) visto che da quattro anni la stessa non fa più parte del cast del talk di Rai 2.

Alcuni Gossip degli ultimi giorni, infatti, riportano che Stefano De Martino sia conteso da due donne: Maria e Sara. Al momento, però, non si ha alcuna certezza in merito e nemmeno circa la loro identità, alla luce anche del silenzio del ballerino: in una recente intervista il conduttore di Made in Sud ha affermato di voler tenere la sua vita privata lontano dal gossip.

Belen Rodriguez: ‘L’amore è per la gente vera’

In seguito ai rumors su Stefano De Martino, che lo vedrebbero conteso tra due donne, Belen Rodriguez potrebbe aver lanciato una frecciatina al 30enne. Attraverso il suo profilo Instagram, in una storia, la showgirl sudamericana ha scritto: “L’amore è per gente vera”.

La showgirl non ha fatto in modo esplicito il nome del marito, ma per molti sarebbe stata una chiara frecciatina proprio nei suoi confronti.

Rodriguez, difatti, non ha mai nascosto di essere rimasta delusa per l’ennesimo allontanamento dal marito. La stessa argentina, in più occasioni, ha ribadito che la crisi coniugale non sarebbe scaturita da lei. Infine, in una recente intervista per il settimanale Chi, Belen ha affermato di essere stanca di dare senza mai ricevere nulla.