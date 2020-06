Stefano De Martino non avrebbe tradito Belen Rodriguez. A rompere il silenzio in merito a una presunta scappatella del conduttore di Made in Sud è stato lo stesso De Martino. Scendendo nel dettaglio, il 30enne, in una gag con il comico Iodice, ha ribadito in modo ironico di non leggere le notizie presenti sul web. Da quando Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno ammesso di essere in crisi, se ne sono dette di tutti i colori: dissapori tra famiglie, divergenze caratteriali e infedeltà da parte dell'ex allievo di Amici di Maria De Filippi.

Made in Sud: De Martino nega di essere infedele

Da qualche giorno sul web si mormora che Stefano De Martino abbia avuto un flirt con una collega meno giovane di lui.

Per rispettare la tradizione, il comico Peppe Iodice, nella puntata del 29 giugno di Made in Sud, ha punzecchiato il 30enne campano. Scendendo nel dettaglio, Iodice ha chiesto a De Martino: "Non vorrei fare Gossip, ma una domanda te la devo fare". Il comico poi ha proseguito: "Ma davvero ti piacciono le vecchiarelle?"

A quel punto, con un sorriso stampato sul volto, il conduttore di Made in Sud ha replicato: "Sono fake news, tu non devi leggere il web". Insomma Stefano De Martino ha smentito di avere tradito Belen Rodriguez, volendo così mettere a tacere gli ultimi pettegolezzi presenti sui social. A questo punto i motivi dell'ennesima crisi coniugale tra il danzatore partenopeo e la soubrette sudamericana continuano a non essere del tutto chiari.

L'ex ballerina del Made in Sud smentisce il flirt con Stefano De Martino

Secondo Giornalettismo, Stefano De Martino sarebbe stato addirittura conteso fra l'ex ballerina di Made in Sud, Maria Rosaria Leone, e un'altra donna. Oltre all'ufficio stampa dello stesso De Martino, che ha negato tutto, ha voluto fare chiarezza anche l'ex ballerina del programma di Rai 2.

Maria Rosaria Leone, attraverso il suo profilo Instagram, ha smentito il flirt con Stefano De Martino e ha manifestato tutta la sua sorpresa per essere stata tirata in ballo in questi pettegolezzi, dal momento che ha lasciato Made in Sud nel 2016 per dedicarsi alla famiglia e, da allora, non ha più avuto a che fare con il mondo dello spettacolo.

Leone ha inoltre dichiarato che non è giusto diffamare le persone solamente per fare notizia e ha precisato di avere abbandonato il mondo dello spettacolo proprio per dedicare una maggiore attenzione alla sua famiglia.