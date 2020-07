Si è conclusa ieri 20 luglio l'edizione 2020 di Made in Sud, la prima in onda senza pubblico in studio a causa delle norme di distanziamento sociale vigenti in Italia. Stefano De Martino ha salutato i telespettatori di Rai 2 con un paio di "perle" sui Gossip che stanno impazzando ultimamente sul suo conto. Oltre a negare il riavvicinamento alla ex Emma Marrone, ieri sera il napoletano si è lasciato andare a una battuta sulla madre di Belen Rodriguez e a uno sfogo contro chi continua a ficcare il naso nella sua vita amorosa.

L'ennesima smentita di Stefano De Martino

In occasione dell'ultimo appuntamento stagionale con Made in Sud, Stefano De Martino e Peppe Iodice hanno deliziato il pubblico a casa con un nuovo siparietto incentrato sulla vita privata del presentatore.

Come è accaduto ogni settimana da quando il programma è iniziato i primi di giugno, anche ieri sera il comico ha provato a indagare sulle possibili nuove frequentazioni dell'ex marito di Belen Rodriguez, e l'ha fatto avvalendosi dei gossip che sono circolati su di lui nell'ultimo periodo.

Nel corso della puntata andata in onda il 20 luglio, per esempio, il napoletano ha chiesto al padrone di casa se fossero vere le voci su un presunto riavvicinamento tra lui e la sua prima fidanzata conosciuta: la cantante Emma.

"Ho saputo che c'è stato un ritorno di fiamma, stai ricicciando nel passato", ha detto Iodice a un perplesso presentatore.

Quando il comico ha citato il cognome dell'artista pugliese con un gioco di parole e colori ("Tutti i colori ne stai facendo, pure il marrone?"), Stefano si è affrettato a smentire: "Ma non è vero".

La frecciatina di Stefano De Martino all'ex suocera

Nel suo monologo Iodice poi ha tirato in ballo la madre di Belen come ogni settimana: "Mi ha chiamato di nuovo e mi ha detto di dire al tamarro, che saresti tu, di ricordarti del mutuo della casa di Milano. Dove hai fatto l'inverno fai pure l'estate.

Se ne torni tra i tamarri come lui a Torre Annunziata".

Non appena ha sentito nominare Veronica Cozzani e la finta telefonata che avrebbe fatto al comico di Made in Sud, Stefano ha replicato: "Ma cambia numero, senti a me".

Queste parole potrebbero essere interpretate come una frecciatina nei confronti dell'ex suocera di De Martino, quella con la quale si diceva lui non sia mai veramente andato d'accordo negli anni.

Lo sfogo in tv di Stefano De Martino

Prima di salutare i telespettatori e dare appuntamento alla prossima edizione di Made in Sud (che non ci sarà in autunno perché il conduttore non appare alla guida di nessuno dei programmi in onda a partire da settembre in Rai), Stefano De Martino ha partecipato a un'altra gag comica.

Nel momento dedicato a Enzo e Sal, il napoletano ha vestito i panni di una persona che aveva bisogno di sfogarsi e ha urlato in camera: "Sono mesi che parlate e scrivete. E basta! Sono fidanzato o non sono fidanzato, ma a voi che ve ne fo...?".

Dichiarazioni piuttosto forti quelle che ha fatto ieri sera il napoletano durante la trasmissione che presenta da ormai due anni con successo.

È da quando è stata ufficializzata la separazione dalla Rodriguez che giornali e siti non parlano d'altro che di Stefano e delle sue nuove presunte frequentazioni. Ora che lo show di Rai 2 è finito, il 30enne andrà in vacanza e sicuramente i paparazzi non gli daranno tregua.