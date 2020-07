Proseguirà per tutta l'estate l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole, di cui dal 27 al 31 luglio andranno in onda dei nuovi episodi inediti. Le anticipazioni su ciò che si vedrà in onda rivelano che tra Susanna ed Eugenio il rapporto crescerà sempre più e anche la confidenza tra i due sarà alle stelle, al punto che qualcuno potrebbe insospettirsi sul fatto che tra di loro stia nascendo qualcosa che vada oltre la semplice amicizia.

Le anticipazioni di Un posto al sole 27-31 luglio: Marina divisa tra Roberto e Fabrizio

In queste nuove puntate di Un posto al sole in onda fino al 31 luglio su Rai 3, l'attenzione sarà posta anche su Marina: gli spoiler della soap opera, infatti, rivelano che la donna è molto incerta e insicura circa il suo futuro sui Cantieri.

Da un lato, infatti, pensa all'invito che le è stato fatto da Fabrizio, mentre dall'altro lato riecheggia nella sua testa l'avvertimento che le è stato fatto da Roberto Ferri. Quale sarà la scelta migliore da fare?

Nel frattempo vedremo che tra Filippo e Serena ci sarà un nuovo intenso momento di confronto che tuttavia non farà altro che aumentare ancora di più la distanza fisica e mentale tra i due ex coniugi. Susanna, invece, si sforzerà con tutta se stessa a reprimere i sentimenti che prova.

Per Roberto Ferri e Marina, invece, arriverà la resa dei conti finale: il primo, infatti, affronterà la donna in un serrato confronto che si preannuncia scoppiettante e ricco di colpi di scena inaspettati.

E poi ancora gli spoiler della prossima settimana di Un posto al sole dal 27 al 31 luglio, rivelano che Giulia riuscirà a fare in modo che tra Susanna e Renato ritorni di nuovo il sereno e quindi farà da 'paciere' tra i due.

Per Guido e Mariella arriva il giorno dell'atteso matrimonio

Per Guido e Mariella, invece, arriverà l'atteso giorno del matrimonio: per i due sposi, però, non tutto andrà nel modo in cui hanno sperato e l'imprevisto sarà sempre dietro l'angolo.

In queste nuove puntate della soap opera di Rai 3, inoltre, si vedrà che Eugenio continuerà a mettere il suo lavoro al primo posto e in questo modo finirà per trascurare sempre più Viola, che ovviamente non la prenderà affatto bene.

Tra Marina e Roberto, invece, scoppieranno delle vere e proprie tensioni, ma ormai la Giordano sembra essere intenzionata ad andare avanti per la sua strada, incurante del pensiero degli altri.

Riflettori puntati anche su Susanna ed Eugenio, che in questi nuovi episodi di Un posto al sole in onda fino a venerdì 31 luglio su Rai 3, saranno protagonisti di un confronto straziante e molto forte. Nei prossimi appuntamenti con la soap si scoprirà come andrà a finire questa vicenda.