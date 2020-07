Prosegue l'appuntamento con la soap opera più longeva e seguita del mondo: Beautiful. Tra qualche giorno anche in America riprenderà la consueta programmazione che era stata stoppata a causa del diffondersi del coronavirus che aveva impedito agli attori di tornare sul set. Adesso, però, la macchina produttiva della soap si è accesa e le anticipazioni che arrivano dalle puntate americane rivelano che ci sarà subito un inizio con i botti, caratterizzato da un incidente stradale che vedrà protagonista Steffy.

Beautiful, le anticipazioni americane: Steffy viene investita dall'auto di Bill

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful rivelano che Steffy sarà coinvolta in un terribile incidente stradale mentre si troverà alla guida della sua moto.

Un episodio choc per la ragazza, che tuttavia già in passato era stata vittima di un altro terribile incidente che l'aveva vista protagonista. In quel caso, però, gli effetti furono a dir poco drammatici perché Steffy era in dolce attesa e l'incidente causò la perdita del bambino.

Questa volta, però, a causare l'incidente che metterà a repentaglio la salute della giovane Forrester sarà una persona ben nota in famiglia: Bill Spencer. Sarà lui, infatti, al volante dell'automobile che urterà la moto di Steffy. Gli spoiler delle puntate americane rivelano che per l'editore questo sarà un vero e proprio choc: Bill si fermerà subito dopo essersi reso conto di quello che è accaduto e quando capirà che si tratta di Steffy, rimarrà senza parole.

Per fortuna, però, Bill non perderà la lucidità e in maniera tempestiva avvertirà subito i soccorsi e poi accompagnerà lui stesso la ragazza in ospedale per starle vicino. Solo a quel punto verranno avvisati anche i genitori di Steffy: Ridge e Brooke si precipiteranno al capezzale della ragazza per constatare le sue condizioni di salute.

Bill proverà a farsi perdonare da Katie

Una situazione decisamente travagliata per Bill che, già nel corso delle ultime puntate di Beautiful trasmesse in America, aveva avuto diversi momenti di scontro con Ridge a causa del bacio che si era scambiato con Brooke. Cosa succederà a questo punto? L'incidente che ha visto coinvolta Steffy potrebbe riaccendere le dispute tra Bill e Ridge?

Gli spoiler di Beautiful, inoltre, rivelano che in queste nuove puntate americane Bill sarà anche impegnato a farsi perdonare da Katie, ma la sfida per lui non sarà affatto facile, dato che la Logan non sembrerà subito intenzionata a 'mollare la presa'. Riusciranno i due a ricucire il loro rapporto oppure questa volta è finita per sempre? Gli spettatori lo scopriranno nei prossimi appuntamenti con la soap.