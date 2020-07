Il 18 settembre comincerà la nuova edizione di Tale e Quale Show. In queste ore stanno circolando delle indiscrezioni in merito ai protagonisti che potrebbero mettersi in gioco in questa esperienza fra gare di canto, di imitazioni e ballo.

Tra i nomi che stanno generando particolare sgomento c'è, sicuramente, quello dell'attore Luca Ward. Dopo aver partecipato ad una precedente edizione dell'Isola dei famosi, potrebbe avventurarsi nuovamente in un programma televisivo.

Luca Ward potrebbe essere un concorrente di Tale e Quale Show 2020

Le anticipazioni di Tvblog in merito a ciò che vedremo nell'edizione 2020 di Tale e Quale Show rivelano che tra i partecipanti al provino potrebbe esserci anche Luca Ward.

L'attore pare abbia deciso di tornare sul piccolo schermo partecipando ad uno dei talent show più attesi. La sua precedente esperienza all'Isola dei famosi naufragò in fretta a causa di un problema di salute alla colonna vertebrale. Questa, dunque, potrebbe essere l'occasione giusta per riscattarsi e mettersi di nuovo alla prova. L'attore è sicuramente molto ammirato per la sua voce calda e avvolgente, ma adesso non ci resta che attendere per capire se la giuria rimarrà colpita anche dalle sue eventuali interpretazioni canore.

Gli altri papabili concorrenti del talent show di Rai 1

Tra i "provinati", però, sembrerebbero esserci anche molti altri volti appartenenti al mondo dello spettacolo. Uno di essi è, ad esempio, quello di Deborah Caprioglio, la quale ha partecipato ad una precedente edizione dell'isola dei famosi e poi ha anche recitato con Fabrizio Frizzi nella fiction Rai "Non lasciamoci più".

Un altro volto è, invece, quello della vincitrice di Sanremo nel 1992, per la categoria delle nuove proposte, stiamo parlando di Francesca Alotta. Inoltre, anche Juliana Moreira, attuale conduttrice di Paperissima Sprint, potrebbe essere tra i papabili concorrenti. Sergio Muniz sembra essere un altro dei personaggi in lizza per la partecipazione al talent show, anche lui ha partecipato al reality incentrato sulla sopravvivenza.

Il nome del concorrente più probabile

Infine, l'ultimo nominativo trapelato fino a questo momento in merito ai possibili partecipanti della prossima edizione di Tale e Quale Show è l'attrice Carolina Rey. Lei è divenuta nota al pubblico da casa per aver recitato all'interno della serie tv Rai "Un medico in famiglia".

Rey, attualmente, è impegnata a svolgere il ruolo di inviata all'interno del programma "C'è tempo per", condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini.