Nuovi colpi di scena sono previsti nelle vicende ambientate a Una vita. Secondo le anticipazioni delle puntate in onda dal 2 all'8 agosto, Agustina Saavedra (Pilar Barrera) compierà un folle gesto. La serva di Felipe si lancerà nel vuoto dopo aver ricevuto un negativo responso medico sulla sua malattia. Genoveva (Clara Garrido), invece, rapirà Milagros per lanciare un avvertimento nei confronti di Ramon a non ficcare più il naso nei suoi affari.

Una vita, trame settimana 2-8 agosto: Ramon sospetta di Genoveva e Alfredo

Le trame delle nuove puntate di Una vita, trasmesse settimana prossima (dal 2 all'8 agosto) sui teleschermi di Canale 5 annunciano che Genoveva e Alfredo convinceranno Rosina e Liberto a investire i loro risparmi nella Banca Americana.

Bryce e la moglie organizzeranno un rinfresco con l'intenzione di accaparrarsi il consenso di tutto il vicinato. A tal proposito, Ramon e Felipe inizieranno a sospettare che dietro l'alto tasso d'interesse offerto ci sia qualcosa di torbido. Ursula, invece, proibirà a Felipe di recarsi a vedere Agustina. Proprio quest'ultima dimostrerà di non avere più voglia di vivere dopo una diagnosi infausta, tanto da confessarlo a Ursula Dicenta, diventata sua amica. Emilio dovrà assentarsi per qualche giorno da Acacias 38 dopo il ricevimento di una missiva. Jacinto chiederà a Servante di non approfittarsi di Marcelina. Alla fine l'ex portiere gli risponderà per le rime, dimostrando anche di aver recuperato la voce.

Servante regalerà uno scialle alla proprietaria del chiosco in segno di pace.

Genoveva Salmeron rapisce Milagros

Gli spoiler settimanali della soap opera iberica, in onda a inizio agosto in Italia, svelano che i telespettatori scopriranno che Alfredo e Genoveva avranno intenzione di mandare in rovina coloro che avevano voltato le spalle al defunto Samuel.

La donna rapirà Milagros, per impedire a Ramon d'indagare sulla Banca Americana. Durante questi concitati momenti, Bryce sostituirà la vera documentazione dell'istituto con una falsa, ma più favorevole, in maniera tale da convincere i vicini della sua buona fede. Jacinto sospetterà che Servante e Marcelina abbiano iniziato una relazione alle sue spalle.

Agustina si getta dalla finestra

Agustina si getterà dalla finestra della soffitta mentre Ursula correrà da Genoveva per dirle che la sua vendetta ha avuto inizio. Fortunatamente l'anziana donna si salverà, ma verserà in gravissime condizioni. Dovrà essere urgentemente operata a un braccio, in quanto rischierà l'amputazione. Antonito venderà il brevetto delle macchine per il caffè pur di entrare in affari con Alfredo. Bellita, invece, impegnerà degli orecchini pur di permettere alla figlia di andare a pranzo con Rafael.