Manca poco alla messa in onda dell'ultima puntata di Temptation Island. I telespettatori del reality stanno per scoprire come sono andati a finire i falò di confronto fra le tre coppie ancora in gioco, a partire da quello rimasto in sospeso tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane.

Secondo Gossip e Tv, due protagonisti del cast potrebbero aver scelto di restare insieme anche dopo il faccia a faccia definitivo: Anna Boschetti, infatti, ha cliccato "mi piace" alla foto di una pagina fan che supporta il fidanzato Andrea Battistelli.

Indiscrezioni sul finale di Temptation Island

Giovedì 30 luglio verrà trasmessa su Canale 5 la puntata conclusiva di Temptation Island, che anche quest'anno ha fatto segnare ottimi ascolti.

Il bilancio di quest'edizione è al momento positivo: delle sei coppie che hanno accettato di partecipare, soltanto una per ora si è detta addio al falò di confronto definitivo. Ciavy e Valeria infatti hanno deciso di separarsi dopo quattro anni insieme, mentre Anna e Antonio e Sofia e Alessandro sono tornati a casa in coppia. Il lieto fine, però, potrebbe esserci stato anche per altri quattro protagonisti della trasmissione.

Anna Boschetti e Andrea Battistelli, ad esempio, potrebbero essere ancora fidanzati dopo la fine delle riprese in Sardegna: il 29 luglio la parrucchiera romana ha cliccato "mi piace" a un post che una pagina fan ha dedicato al giovane. Un gesto che potrebbe essere una dimostrazione d'amore dopo aver superato le incomprensioni che li hanno tenuti lontani fino a poco tempo fa.

Lo schiaffo di Antonella Elia all'ultima di Temptation Island

Se il falò di confronto tra Anna e Andrea è andato bene lo si saprà soltanto durante l'ultimo appuntamento di Temptation Island. Le anticipazioni fornite dalla produzione sulla serata del 30 luglio riguardano soprattutto la parte finale del faccia a faccia tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che finora è stato mostrato solo per metà.

I telespettatori, infatti, devono ancora assistere al momento in cui l'attore proverà a giustificare il bacio che dice di aver dato ad una single in una zona del villaggio dove non ci sono le telecamere. Presa dalla gelosia e dalla frustrazione, la showgirl piemontese darà uno schiaffo al fidanzato e gli intimerà più volte di non avvicinarsi a lei.

Manila e Lorenzo forse promessi sposi dopo Temptation

La terza ed ultima coppia che deve concludere il suo viaggio nei sentimenti è quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Le indiscrezioni che stanno circolando sui due protagonisti di Temptation Island non solo sostengono che ci sarebbe stato il lieto fine al falò finale, ma anche che l'ex calciatore abbia sorpreso la fidanzata chiedendole di sposarlo. Uno dei motivi per i quali l'ex Miss Italia ha accettato di partecipare al reality di Canale 5 è stato la poca concretezza che vedeva nel suo rapporto d'amore: la donna vorrebbe che il compagno si trasferisse a Roma da lei per iniziare a progettare una vita insieme.

Pare che Lorenzo abbia ceduto, facendo la proposta di matrimonio alla compagna con cui vive una storia d'amore da circa tre anni.

Invece ci sono poche certezze su come finirà fra Pietro e Antonella: la sberla che lei darà al fidanzato, infatti, potrebbe non essere necessariamente un segnale di addio in seguito alle parole poco carine che l'attore ha pronunciato sulla partner.