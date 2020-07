Non sono passate neppure due settimane da quando è stata trasmessa su Canale 5 la puntata di Temptation Island in cui Ciavy e Valeria si sono detti addio dopo quattro anni insieme. Questo pomeriggio, però, sui social network ha cominciato a circolare una chiacchiera inaspettata sull'ex coppia: Deianira Marzano si è fatta portavoce di una segnalazione che le è arrivata su Instagram sui due romani. Pare che la Liberati oggi fosse in uno stabilimento balneare con la madre e la sorella e che ad un certo punto l'abbia raggiunta l'ex fidanzato.

Possibile incontro di pace tra due ex di Temptation Island

Cosa ci facevano Valeria e Ciavy di Temptation Island allo stesso stabilimento balneare? È questa la domanda che si stanno ponendo i curiosi dopo aver visto le Instagram Stories che Deianira Marzano ha dedicato all'ex coppia del reality.

Stando ad alcune segnalazioni che stanno circolando sul web da qualche ora, i due romani sarebbero stati visti insieme al mare: lui, in particolare, avrebbe raggiunto lei al bar. La chiacchiera che ha riportato l'influencer, dunque, recita: "Scoop domenicale. Avvistati Ciavy e Valeria all'Amare Holi Beach di Passoscuro (Roma). Io ero seduta a mangiare vicino a loro".

Per commentare una foto fatta di nascosto alla protagonista di T.I.

e che lei ha inviato in allegato alla napoletana, la ragazza che sostiene di aver incontrato i due ex ha aggiunto: "In questo momento lei era al tavolo con la madre e la sorella. Dopo un po' è arrivato lui ma non sono riuscita a fotografarlo perché ero troppo lontana dal bar".

Deianira critica Valeria dopo Temptation Island

La Marzano sembra dare parecchio peso alla segnalazione che le è arrivata su Instagram, questo almeno è quello che si evince ascoltando il commento che ha fatto nelle sue Stories al rumors del quale si è fatta portavoce oggi pomeriggio.

"Io ho sempre ragione.

Questi prima piangono e poi se li riprendono. Con una cosa del genere sei molto più ridicola di Ciavy. Prima piangi e poi cosa fai? Ci ritorni insieme", ha tuonato l'influencer sul web rivolgendosi soprattutto a Valeria.

Per onore di verità, c'è da precisare che il rumors che sta impazzando sull'ex coppia di Temptation Island è ancora tutto da confermare. Nell'unica foto sino ad ora pubblicata come prova di questa indiscrezione, si vede soltanto la Liberati seduta al tavolo di uno stabilimento balneare: dell'ex fidanzato, infatti, non c'è traccia nello scatto che anche Deianira ha postato sul suo profilo.

Nessun flirt tra Valeria e il single Alessandro dopo Temptation Island

Se Valeria ha davvero deciso di dare l'ennesima chance a Ciavy, è presto per dirlo.

Probabilmente soltanto quando finirà l'edizione attualmente in onda di Temptation Island tutti i suoi protagonisti ritorneranno attivi sui social network per raccontare ai fan cosa è accaduto dopo la fine delle riprese in Sardegna.

Una cosa che sicuramente non è successa dopo lo spegnimento delle telecamere, è il proseguimento di una conoscenza affettuosa tra Valeria e il single che nel villaggio le ha fatto perdere la testa.

È stato lo stesso Alessandro Basciano ad anticipare a Uomini e Donne Magazine che tra lui e la romana non c'è stato nulla dopo la fine del programma. "Per lei provo un bell'affetto, ma non è pronta per un'altra relazione", ha fatto sapere il bel tentatore che ora conferma di essere single e aperto ad un nuovo amore.

La storia che la Liberati ha deciso di chiudere al falò di confronto definitivo col compagno, dunque, si dice che potrebbe essere ricominciata a poche settimane dalla conclusione delle registrazioni del programma di Canale 5.