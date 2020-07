E' partita in maniera scoppiettante la settima edizione di Tempatation Island: tutte le coppie che si sono messe in gioco hanno cominciato a far luce sulle difficoltà che vivono nelle loro relazioni. Anche quest'anno sono assicurati i colpi di scena, che non mancheranno neanche durante la seconda puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia che andrà in onda il prossimo giovedì 9 luglio. Le anticipazioni ci mostrano i primi dubbi che, nel caso di Alessandro e Sofia, porteranno il quarantasettenne a chiedere un falò di confronto immediato con la fidanzata. Quest'ultima accetterà di interrompere il suo viaggio nei sentimenti?

Sofia accetterà di vedere Alessandro?

La prima puntata di Temptation Island non è stata facile per Sofia: più volte chiamata nel Pinnettu per vedere gli atteggiamenti di Alessandro con le single, la fidanzata ha dovuto vedere il suo compagno avvicinarsi sempre di più ad una delle tentatrici e preoccuparsi troppo per la presenza delle telecamere. Alessandro ha ammesso che se non fosse "osservato" si sbilancerebbe di più: ciò è bastato a far scoppiare in lacrime Sofia. Ma anche Alessandro ha potuto vedere la sua donna negare un tradimento avvenuto ai suoi danni. Furioso per quanto sentito e offeso, Alessandro non ha avuto dubbi: ha richiesto il confronto senza attendere la fine dei 21 giorni di divisione previsti dal reality.

Solo nella seconda puntata di giovedì 9 luglio, i telespettatori scopriranno se Sofia deciderà di accettare il confronto. Si vociferava già da prima dell'inizio del programma che una coppia avesse lasciato Temptation Island alla fine della seconda puntata: probabilmente si tratterà proprio di Sofia ed Alessandro, ma non è escluso che si possa trattare di Ciavy, all'anagrafe Andrea, e Valeria: quest'ultima ha sentito dalla voce del suo fidanzato che probabilmente non prova più amore per lei.

In ogni caso, Valeria stessa si è già molto avvicinata ad un single che la fa sentire finalmente importante.

Lorenzo sconfortato, Andrea chiede di vedere Anna

Nella seconda puntata, secondo le anticipazioni, anche le altre coppie affronteranno momenti di disagio. Lorenzo Amoruso, che nella prima puntata ha fatto da spalla ai suoi compagni di viaggio, dopo un falò inizierà ad avere qualche fastidio, non è chiaro se per la lontananza dalla sua Manila o perché vedrà qualcosa che non gli andrà a genio.

Anche l'altra coppia Vip avrà qualche sussulto: in particolare Pietro, fidanzato di Antonella Elia, parlando con una single dirà che se prende la decisione di non esserci più, poi non tornerebbe indietro.

Infine, anche Anna ed Andrea, che hanno attirato non poco l'attenzione per via dell'insistenza di lei ad avere subito un figlio, avranno qualcosa su cui discutere. Infatti Andrea chiederà di vedere subito la sua fidanzata.