L'attesa dei fan di Ida e Riccardo sta per finire: nel prossimo numero, Uomini e donne magazine pubblicherà un'intervista alla dama dopo le voci che sono circolate sulla sua storia d'amore. In queste ultime ore la rivista ha diffuso una piccola anticipazione delle dichiarazioni della bresciana, la quale ha confermato che ha sofferto negli ultimi mesi, soprattutto da quando Guarnieri ha lasciato la sua casa ed è tornato in Puglia.

Ida si confida con la rivista di Uomini e Donne

Probabilmente non si dovrà aspettare settembre e l'inizio della nuova stagione di Uomini e Donne per sapere qualcosa in più su quello che è successo di recente alla coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Oggi, venerdì 3 luglio, la redazione della rivista del dating-show ha anticipato che la prossima settimana verrà pubblicata un'intervista di Ida Platano che si soffermerà sulla relazione con Riccardo Guarnieri.

Il settimanale di Gossip ha ripercorso con una breve introduzione le ultime fasi di questo legame: dopo aver trascorso la quarantena insieme a casa di lei, tra la dama e il cavaliere pare che sia calato il gelo.

In queste settimane la bresciana ha condiviso parecchi pensieri malinconici sul suo profilo Instagram, mentre il fidanzato (o ex compagno) è sparito dal web: da quasi due mesi, infatti, il tarantino non pubblica nulla sul suo account e non clicca "mi piace" ai post della partner.

Anticipazioni sul prossimo numero di Uomini e Donne magazine

È stata la rivista ufficiale di Uomini e Donne, dunque, a raccogliere il primo sfogo di Ida dopo le ipotesi che sono state fatte sulla sua storia con Riccardo.

Al giornalista che le ha chiesto di spiegare cos'è successo tra lei e il fidanzato da quando lui è rientrato in Puglia dopo la quarantena, la Platano ha fatto sapere: "Raccontare gli ultimi tre mesi che abbiamo vissuto sarebbe pressoché impossibile, nonché per me molto doloroso ripercorrerli in ogni dettaglio".

Questo è l'unico stralcio dell'intervista che la dama ha concesso e che il settimanale di gossip ha anticipato ai suoi lettori.

Sarebbero tante le coppie di Uomini e Donne in crisi

Non sembra essere un buon periodo per alcuni protagonisti del recente passato di Uomini e Donne. Nelle ultime settimane, infatti, i siti di gossip hanno riportato di crisi in corso o di improvvise rotture tra coppie che si sono formate nel programma di Maria De Filippi.

Oltre a Ida Platano e Riccardo Guarnieri, a vivere un momento no sarebbero anche: Tara Gabrieletto e Cristian Gallella (sposati dal 2016 e pare prossimi alla separazione), Giovanna Abate e Sammy Hassan (fidanzati da neppure un mese ma già distanti pare a causa di divergenze caratteriali), Gemma Galgani e Nicola Vivarelli (si vocifera che sia stata la dama a chiedere una pausa di riflessione al giovane perché non vedrebbe un futuro concreto con lui).

All'opposto, invece, andrebbero d'accordo altre due coppie che sono nate a Uomini e Donne poco prima che terminasse la stagione 2019/2020: Sonny e Sara, Carlo e Cecilia, infatti, si mostrano felici e innamorati sui social network a dispetto delle critiche che hanno ricevuto per essersi scelti dopo una breve conoscenza condizionata dallo stop che c'è stato per l'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia in questi mesi.