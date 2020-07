Parte oggi giovedì 2 luglio l'edizione 2020 di Temptation Island e cresce l'attesa da parte del pubblico di Canale 5. Per tenere alta la suspense, sul profilo Instagram ufficiale del docu-reality sono stati pubblicati alcuni brevi video riguardanti le anticipazioni su ciò che i telespettatori vedranno durante la prima puntata. Qualcosa manderà su tutte le furie Antonella Elia convocata dalla produzione nel Pinnettu. Non andrà meglio ad Andrea che solo dopo tre giorni di lontananza dalla sua Anna, vedrà atteggiamenti della fidanzata che lo porteranno addirittura a lanciare per aria una sedia. Cosa sarà successo per mandare già due coppie in tilt?

Antonella sconvolta dopo un video nel Pinnettu

Antonella e Pietro sono una delle sei coppie di Temptation Island: i due si candidano già dalle prime battute ad essere protagonisti indiscussi del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Su Instagram è comparso un video che vede la showgirl protagonista: convocata nel Pinnettu Antonella ha visto il suo fidanzato i atteggiamenti poco chiari tanto da andare su tutte le furie e definirlo perfino 'b.....o', con un'esclamazione di fastidio ben evidente.

Antonella Elia si è mostrata gelosa del fidanzato Pietro, quando invece era stato lui a definirsi insofferente per ciò che sarebbe potuto accadere tra la sua donna e i tentatori durante il video di presentazione.

''Oddio che cosa fa'', ha commentato infatti la showgirl stizzita e anche un po' sconvolta. Insomma, pare proprio che anche quest'anno se ne vedranno delle belle.

Andrea in tilt come Antonella: 'Sono troppo per lei'

Non è andata meglio ad Andrea. Dopo un falò con Filippo Bisciglia, Andrea è rimasto sconvolto, tanto quanto Antonella, da qualcosa che ha fatto la sua fidanzata nella sua parte di villaggio con un tentatore.

Non è stato mostrato cosa Anna abbia detto o fatto con i single, ma vista la reazione del ragazzo sarà stato certamente qualcosa di forte. Pare che anche nel caso di questa coppia i ruoli si siano invertiti: era stata la donna, 37 anni, a voler prendere parte al programma per capire se con Andrea, 27 anni, vi erano i presupposti per creare qualcosa di più stabile ma evidentemente la prima a farsi tentare è stata proprio lei.

"Dopo tre giorni così. Dopo tre giorni", ha detto in modo visibilmente alterato Andrea che pare stupito dal fatto che in così poco tempo Anna abbia avuto un determinato atteggiamento. "Sono troppo per lei", ha concluso il suo sfogo il ragazzo che poi ha preso una delle sedie del villaggio sardo e l'ha tirata in aria. Questo è solo un antipasto di ciò che i telespettatori potranno gustare durante la prima puntata di Temptation Island: anche quest'anno i colpi di scena sono assicurati e i momenti di alta tensione non mancheranno con il caratterino già ben noto della Elia.