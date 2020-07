Ieri, giovedì 23 luglio, è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island, il prossimo appuntamento è previsto per martedì 28 luglio con la quinta messa in onda. Al termine della puntata di ieri sera sono trapelate le anticipazioni di ciò che vedremo in tale occasione.

Innanzitutto assisteremo alla fine del falò di confronto tra Annamaria e Antonio. Successivamente anche le altre coppie in gara si troveranno a tirare le somme di questa esperienza. Specie Lorenzo si mostrerà parecchio spazientito, al punto che potrebbe chiedere a Filippo di incontrare la sua donna immediatamente.

Il falò di confronto tra Antonio e Annamaria

La prossima puntata di Temptation Island, la quinta, non andrà in onda di giovedì, come al solito, bensì di martedì. L'orario è sempre lo stesso, ovvero, a partire dalle 9 e 20 di sera circa su Canale 5. Durante la prossima messa in onda assisteremo alla fine del falò di confronto tra Annamaria e Antonio. La donna ha deciso di incontrare anticipatamente Antonio a seguito dei comportamenti che il suo fidanzato ha assunto verso una tentatrice: Annamaria è rimasta molto delusa da lui al punto da maturare la consapevolezza di non poter più stare al suo fianco.

Antonio, dal canto suo, nel continuo del falò farà di tutto per giustificare le sue azioni e per far ricredere la sua compagna.

I due prenderanno visione di tutti i filmati che ha già visto la dama e il napoletano smentirà, una per volta, tutte le accuse.

Lorenzo potrebbe chiedere il falò a Temptation Island

In tale occasione vedremo se, alla fine, Annamaria rimarrà sui suoi passi, decidendo di abbandonare Temptation Island da sola, oppure no.

In gioco rimarranno, quindi, tre coppie. Se Antonella Elia ha deciso di rimanere fino alla fine, nonostante il presunto bacio di Pietro a una delle tentatrici, lo stesso non può dirsi di Lorenzo. L'ex calciatore, infatti, stanco dell'atteggiamento della sua compagna, chiederà a Filippo Bisciglia di andare a prendere la sua donna nel villaggio delle fidanzate per poterla incontrare.

A suo avviso, Manila ha raccontato un cumulo di bugie ai tentatori sul suo conto. A tale scopo, sbotterà dicendo: "Per me possiamo chiudere qua".

Ancora delusione per Andrea

Infine, ci sarà un momento decisivo anche per Anna e Andrea. La donna sta seguendo una strategia finalizzata a far ingelosire il suo fidanzato. Lui, però, ha scoperto tutto ed è rimasto profondamente deluso. In occasione della quinta puntata di Temptation Island, Andrea vedrà altri filmati inerenti la sua donna e non potrà fare a meno di esclamare: "Delusione".

Infine il conduttore, al termine della clip contenente le anticipazioni, ha annunciato che nel prossimo appuntamento ci sarà il primo falò di confronto finale, e non anticipato, di una coppia.